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Стадион:
Цюрих
0:1
Второй тайм: 61'
Нёвшатель Ксамакс
0'
53' Желтая карточка
Домджони Тони
0:1
55' Гол
Pietro Di Nardo
61'
Второй тайм
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Пиетро ди Нардо бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Домджони Тони получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Цюрих делает замену. Simon Sohm уходит с поля, а Fabio Dixon выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Цюрих делает замену. Крьезиу Хекуран уходит с поля, а Крюезиу Мирлинд выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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