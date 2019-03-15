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Стадион: Зрители: 9881
Лех
0:3
Конец матча
Гурник Забже
0'
0:1
41' Гол
Igor Angulo
43' Желтая карточка
Матрас Матеуш
52' Желтая карточка
Jesus Jimenez
63' Желтая карточка
Dani Suarez
0:2
67' Гол
Секулич Борис
85' Желтая карточка
Тралка Лукаш
0:3
86' Гол
Igor Angulo
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Лех делает замену. Макушевски Мацей уходит с поля, а Клупс Тымотеуш выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Тралка Лукаш получил желтую карточку от судьи
84'
Гурник Забже делает замену. Jesus Jimenez уходит с поля, а Kamil Zapolnik выходит на его замену.
75'
Гурник Забже делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Матушек Шимон выходит на его замену.
68'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Жамалетдинов Тимур выходит на его замену.
68'
Лех делает замену. Йевтич Дарко уходит с поля, а Тралка Лукаш выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Секулич Борис бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
57'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Adam Oern Arnarson выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Jesus Jimenez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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