Стадион: ИНЕА Зрители: 9881
0:3
Конец матча
0:1
41' ГолIgor Angulo
43' Желтая карточкаМатрас Матеуш
52' Желтая карточкаJesus Jimenez
63' Желтая карточкаDani Suarez
0:2
67' ГолСекулич Борис
85' Желтая карточкаТралка Лукаш
0:3
86' ГолIgor Angulo
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Лех делает замену. Макушевски Мацей уходит с поля, а Клупс Тымотеуш выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
85'
Тралка Лукаш получил желтую карточку от судьи
84'
Гурник Забже делает замену. Jesus Jimenez уходит с поля, а Kamil Zapolnik выходит на его замену.
75'
Гурник Забже делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Матушек Шимон выходит на его замену.
68'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Жамалетдинов Тимур выходит на его замену.
68'
Лех делает замену. Йевтич Дарко уходит с поля, а Тралка Лукаш выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Секулич Борис бьет в цель!
63'
Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
57'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Adam Oern Arnarson выходит на его замену.
52'
Jesus Jimenez получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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