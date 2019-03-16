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Стадион:
Заглембе Сосновец
0:1
Перерыв
Лехия Гданьск
0'
4' Желтая карточка
Польчак Пётр
0:1
8' Гол
Лукашик Даниэль
45' Желтая карточка
Грессак Лукас
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Грессак Лукас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Лукашик Даниэль бьет в цель!
Желтая карточка
4'
Польчак Пётр получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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