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Стадион:
Десна
0:1
Конец матча
Львов
0'
29' Желтая карточка
Фаворов Артём
33' Желтая карточка
Марта Пимента
41' Желтая карточка
Фаворов Артём
0:1
58' Гол
Pedro Vitor
85' Желтая карточка
Мостовой Андрей Владимирович
86' Желтая карточка
Pedro Vitor
90' Желтая карточка
Сергийчук Михаил
90'+7
Второй тайм
90'
Львов делает замену. Bruno Duarte уходит с поля, а Kaue выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сергийчук Михаил получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Pedro Vitor получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Мостовой Андрей Владимирович получил желтую карточку от судьи
84'
Десна делает замену. Филиппов Александр уходит с поля, а Картушов Егор выходит на его замену.
75'
Десна делает замену. Волков Александр уходит с поля, а Парцвания Темур выходит на его замену.
72'
Львов делает замену. Martha уходит с поля, а Лима Жонатан выходит на его замену.
60'
Львов делает замену. Alvaro уходит с поля, а Pernambuco выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Pedro Vitor бьет в цель!
54'
Десна делает замену. Козак Михаил уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Фаворов Артём получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Martha получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Фаворов Артём получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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