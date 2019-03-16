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Стадион: Зрители: 7660
Ягеллония
1:3
Конец матча
Корона Кельце
0'
26' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
30' Желтая карточка
Пучко Матей
0:1
37' Гол
Vato Arveladze
0:2
43' Гол
Пучко Матей
45' Желтая карточка
Adnan Kovacevic
45' Желтая карточка
Полетанович Марко
66' Желтая карточка
Новиковас Арвидас
1:2
78' Гол
Имас Хесус
89' Желтая карточка
Zoran Arsenic
1:3
90' Гол
Форбс Браун
90'+7
Второй тайм
90'
Корона Кельце делает замену. Форбс Браун уходит с поля, а Маларчик Пётр выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Zoran Arsenic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
73'
Ягеллония делает замену. Patryk Klimala уходит с поля, а Коштал Мартин выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Скшеч Октавиан выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Новиковас Арвидас получил желтую карточку от судьи
65'
Корона Кельце делает замену. Vato Arveladze уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
65'
Ягеллония делает замену. Гильерме Хауберт уходит с поля, а Имас Хесус выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ягеллония делает замену. Полетанович Марко уходит с поля, а Martin Adamec выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Полетанович Марко получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Adnan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Пучко Матей бьет в цель!
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Vato Arveladze бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Пучко Матей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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