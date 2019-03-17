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Стадион: Зрители: 5571
Пяст
2:1
Второй тайм: 90+'
Медзь
0'
1:0
40' Гол
Феликс Хорхе
51' Желтая карточка
Бадиа Жерар
54' Желтая карточка
Fabian Piasecki
2:0
62' Гол
Пажишек Пётр
2:1
71' Гол
Форселль Петтери
73' Желтая карточка
Форселль Петтери
81' Желтая карточка
Patryk Dziczek
90'+3
Второй тайм
89'
Пяст делает замену. Кончковски Мартин уходит с поля, а Йодловец Томаш выходит на его замену.
85'
Пяст делает замену. Пажишек Пётр уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
83'
Медзь делает замену. Аугустыняк Рафал уходит с поля, а Гаргула Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Patryk Dziczek получил желтую карточку от судьи
74'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Мак Матеуш выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Форселль Петтери получил желтую карточку от судьи
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Форселль Петтери бьет в цель!
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
59'
Медзь делает замену. Фернандес Борха II уходит с поля, а Оямаа Хенрик выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Fabian Piasecki получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Бадиа Жерар получил желтую карточку от судьи
46'
Медзь делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Fabian Piasecki выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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