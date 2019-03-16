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Стадион:
Херенвен
0:1
Первый тайм: 21'
Де Графсхап
0'
0:1
3' Гол
Бенсхоп Чарлисон
21'
Первый тайм
Фол, нарушение
21'
Игрок команды Де Графсхап совершает фол
21'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
20'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
19'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
19'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой справа.
18'
Хороший удар издали нанес Кобаяси Юки, но отличный сейв сделал Бертрамс Найджел. Угловой.
18'
Де Графсхап контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Херенвен
17'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
17'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет слишком грубо. Бюргзорг Делано оказался на газоне.
16'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Херенвен контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Azor Matusiwa ошибается в защите.
14'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
13'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
12'
Де Графсхап контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Стральман Барт наказан за толчок Ламмерс Сэм
Офсайд
11'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап в офсайде
11'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
9'
Влап Михел из команды Херенвен пасует в штрафную, но Бертрамс Найджел выходит и ловит мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Хег Даниэль
9'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
9'
ШАНС! Ван Берген Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
8'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
8'
Нарсинх Фюрдьел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Джонсон Деннис
7'
Де Графсхап контролирует мяч.
7'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Эль-Джебли Юссеф пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
4'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Azor Matusiwa сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Бенсхоп Чарлисон изменил счет на табло!
3'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
2'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
1'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Офсайд
1'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен в офсайде
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Херенвен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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