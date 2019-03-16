Стадион: Де Кёйп Зрители: 37000
1:0
22' ГолБергёйс Стивен
1:1
27' ГолХееркенс Фреек
2:1
55' ГолБоттегин Эрик
2:2
61' ГолЛьюис Фернандо
2:3
69' ГолИсак Александр
85' Желтая карточкаБергёйс Стивен
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 37000 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
96'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
95'
95'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
95'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
94'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
93'
93'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Тапия Ренато оказался на газоне.
92'
Шанс! Ван Перси Робин из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
92'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
92'
92'
92'
91'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
87'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
87'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
87'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Паласиос Диего наказан за толчок Бергёйс Стивен
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
85'
Бергёйс Стивен получил желтую карточку от судьи
85'
Безумный фол. Бергёйс Стивен грубо играет против соперника. Пострадал Врусай Мариос
84'
Ван Перси Робин бьет ножницами в створ ворот, но Велленройтер Тимон не дал случится отличному голу!
84'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
84'
83'
83'
82'
82'
Ларссон Сэм нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
80'
Паласиос Диего из команды Виллем II в офсайде
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
78'
77'
77'
77'
76'
76'
76'
Кроули Дэниэл задерживает мяч рукой
76'
75'
Боттегин Эрик нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
75'
75'
Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
Ван Перси Робин бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
74'
Тактическая замена. Класи Йорди уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
74'
Тактическая замена. Кёкчю Оркун уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
73'
Тапия Ренато из команды Виллем II играет слишком грубо. Кёкчю Оркун оказался на газоне.
73'
Класи Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
71'
71'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Фантастический гол, где все сам сделал Исак Александр!
69'
Данкерлёй Дамил сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Исак Александр изменил счет на табло!
69'
Отличные скиллы показывает Исак Александр, обводя своих соперников
69'
68'
68'
68'
67'
67'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
66'
66'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Де Вильена Тонни и Ван Перси Робин из команды Фейеноорд.
66'
66'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
64'
63'
63'
Тактическая замена. Павлидис Вангелис уходит с поля и его заменяет Данкерлёй Дамил
62'
62'
61'
Г О О О О Л - Льюис Фернандо забивает!
61'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
59'
59'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Матч возобновлен
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
57'
57'
56'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Кёкчю Оркун сделал результативную передачу.
55'
ГОООООЛ - Боттегин Эрик Фейеноорд забивает ударом головой
55'
54'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
54'
53'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
52'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
52'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
52'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
50'
Паласиос Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
50'
50'
Де Вильена Тонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Хорошую попытку сделал Тапия Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
48'
Тапия Ренато мяч отрикошетил от ворот
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
46'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Исак Александр из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Боттегин Эрик пострадал.
45'
45'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
44'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Павлидис Вангелис задерживает мяч рукой
43'
43'
43'
Ван Перси Робин нанес удар головой, но Велленройтер Тимон перевел мяч на угловой!
43'
42'
42'
Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кёкчю Оркун мяча так и не получил
41'
41'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Назначен штрафной. Пострадал Тапия Ренато, его свалил Бергёйс Стивен.
40'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
38'
37'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Перси Робин
36'
36'
Мартина Куко из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
34'
33'
Исак Александр пробует нанести удар издали, но Фермеер Кеннет держит все под контролем
33'
Отличные скиллы показывает Исак Александр, обводя своих соперников
32'
Кёкчю Оркун пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
32'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
30'
Гол команды Фейеноорд не засчитывается
30'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
29'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
29'
29'
29'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
28'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
27'
Г О О О О Л - Хееркенс Фреек забивает!
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Тапия Ренато наказан за толчок Хапс Ридгесиано
24'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Исак Александр
24'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
22'
ГОООООЛ Фейеноорд забивает
22'
Фейеноорд начинает контратаку
22'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
22'
Боттегин Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
21'
Бергёйс Стивен ошибается в защите.
21'
21'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Тапия Ренато оказался на газоне.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
19'
Павлидис Вангелис пробует нанести удар издали, но Фермеер Кеннет держит все под контролем
18'
18'
Врусай Мариос из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Исак Александр из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Исак Александр из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
17'
Льюис Фернандо наказан за толчок Ларссон Сэм
17'
16'
16'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
15'
15'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
14'
14'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Ван дер Хейден Ян-Ари задерживает мяч рукой
13'
Назначен штрафной. Пострадал Врусай Мариос, его свалил Хапс Ридгесиано.
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Мартина Куко из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
12'
12'
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
11'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
10'
10'
Исак Александр из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
10'
Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Фермеер Кеннет не удержал его в руках.
9'
ШАНС! Исак Александр вышел один-на-один с голкипером...
9'
Ван дер Хейден Ян-Ари ошибается в защите.
9'
9'
Кёкчю Оркун нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
7'
7'
Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
6'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
5'
5'
Боттегин Эрик наказан за толчок Исак Александр
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
5'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
4'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
4'
Боттегин Эрик мяч отрикошетил от ворот
4'
4'
4'
Хапс Ридгесиано делает длинную передачу вперед
3'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
2'
2'
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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