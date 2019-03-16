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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 37000
Фейеноорд
2:3
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
22' Гол
Бергёйс Стивен
1:1
27' Гол
Хееркенс Фреек
2:1
55' Гол
Боттегин Эрик
2:2
61' Гол
Льюис Фернандо
2:3
69' Гол
Исак Александр
85' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 37000 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
96'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
95'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
95'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
95'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
94'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
93'
Фейеноорд контролирует мяч.
93'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Тапия Ренато оказался на газоне.
92'
Шанс! Ван Перси Робин из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
92'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
92'
Фейеноорд контролирует мяч.
92'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Виллем II
91'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
91'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
91'
Фейеноорд контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Виллем II контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
87'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
87'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Паласиос Диего наказан за толчок Бергёйс Стивен
86'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
Желтая карточка
85'
Бергёйс Стивен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Бергёйс Стивен грубо играет против соперника. Пострадал Врусай Мариос
84'
Ван Перси Робин бьет ножницами в створ ворот, но Велленройтер Тимон не дал случится отличному голу!
84'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
84'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
83'
Фейеноорд контролирует мяч.
83'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Удар от ворот произведет Виллем II
82'
Ларссон Сэм нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
80'
Паласиос Диего из команды Виллем II в офсайде
80'
Виллем II контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
78'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Фейеноорд контролирует мяч.
77'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
76'
Кроули Дэниэл задерживает мяч рукой
76'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Боттегин Эрик нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
75'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
75'
Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
Ван Перси Робин бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
74'
Тактическая замена. Класи Йорди уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
74'
Тактическая замена. Кёкчю Оркун уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
Фол, нарушение
73'
Тапия Ренато из команды Виллем II играет слишком грубо. Кёкчю Оркун оказался на газоне.
73'
Класи Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
71'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Фантастический гол, где все сам сделал Исак Александр!
69'
Данкерлёй Дамил сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Исак Александр изменил счет на табло!
69'
Отличные скиллы показывает Исак Александр, обводя своих соперников
69'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
68'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Виллем II контролирует мяч.
68'
Фейеноорд контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Виллем II
67'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Фейеноорд контролирует мяч.
66'
Удар от ворот произведет Виллем II
66'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Де Вильена Тонни и Ван Перси Робин из команды Фейеноорд.
66'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
66'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
65'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Удар от ворот произведет Виллем II
64'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Фейеноорд контролирует мяч.
63'
Тактическая замена. Павлидис Вангелис уходит с поля и его заменяет Данкерлёй Дамил
62'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Фейеноорд контролирует мяч.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Льюис Фернандо забивает!
61'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
61'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
59'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд подал угловой справа.
59'
Матч возобновлен
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Фейеноорд контролирует мяч.
57'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Кёкчю Оркун сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГОООООЛ - Боттегин Эрик Фейеноорд забивает ударом головой
Угловой
55'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд подал угловой справа.
54'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
54'
Фейеноорд контролирует мяч.
53'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
52'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
52'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
51'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Паласиос Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
50'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
50'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Де Вильена Тонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
49'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Хорошую попытку сделал Тапия Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
48'
Тапия Ренато мяч отрикошетил от ворот
47'
Виллем II контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
46'
Фейеноорд контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
46'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Исак Александр из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Боттегин Эрик пострадал.
45'
Удар от ворот произведет Виллем II
45'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
Угловой
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
44'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
44'
Павлидис Вангелис задерживает мяч рукой
43'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд подал угловой справа.
43'
Ван Перси Робин нанес удар головой, но Велленройтер Тимон перевел мяч на угловой!
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
42'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд подал угловой справа.
42'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кёкчю Оркун мяча так и не получил
41'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
40'
Назначен штрафной. Пострадал Тапия Ренато, его свалил Бергёйс Стивен.
40'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
Фейеноорд контролирует мяч.
39'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Виллем II контролирует мяч.
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
38'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Перси Робин
36'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
36'
Мартина Куко из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
34'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Исак Александр пробует нанести удар издали, но Фермеер Кеннет держит все под контролем
33'
Отличные скиллы показывает Исак Александр, обводя своих соперников
32'
Кёкчю Оркун пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
Офсайд
32'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
Описание гола
30'
Гол команды Фейеноорд не засчитывается
30'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Удар от ворот произведет Виллем II
29'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
Угловой
29'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд подал угловой справа.
29'
Паласиос Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
29'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд подал угловой справа.
28'
Паласиос Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Хееркенс Фреек забивает!
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
25'
Тапия Ренато наказан за толчок Хапс Ридгесиано
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Исак Александр
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
Описание гола
22'
ГОООООЛ Фейеноорд забивает
22'
Фейеноорд начинает контратаку
Угловой
22'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
22'
Боттегин Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
21'
Бергёйс Стивен ошибается в защите.
21'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Тапия Ренато оказался на газоне.
20'
Фейеноорд контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Павлидис Вангелис пробует нанести удар издали, но Фермеер Кеннет держит все под контролем
18'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Врусай Мариос из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Исак Александр из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Исак Александр из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
17'
Льюис Фернандо наказан за толчок Ларссон Сэм
17'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Фейеноорд контролирует мяч.
16'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Виллем II
15'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Фейеноорд контролирует мяч.
14'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Ван дер Хейден Ян-Ари задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
13'
Назначен штрафной. Пострадал Врусай Мариос, его свалил Хапс Ридгесиано.
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Мартина Куко из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
12'
Фейеноорд контролирует мяч.
12'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
11'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
10'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Исак Александр из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
10'
Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Фермеер Кеннет не удержал его в руках.
9'
ШАНС! Исак Александр вышел один-на-один с голкипером...
9'
Ван дер Хейден Ян-Ари ошибается в защите.
9'
Удар от ворот произведет Виллем II
9'
Кёкчю Оркун нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Удар от ворот произведет Виллем II
7'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
5'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Боттегин Эрик наказан за толчок Исак Александр
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Удар от ворот произведет Виллем II
5'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
Угловой
4'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
4'
Боттегин Эрик мяч отрикошетил от ворот
Угловой
4'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд подал угловой справа.
4'
Паласиос Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Хапс Ридгесиано делает длинную передачу вперед
3'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
2'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
2'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
2'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Фейеноорд контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Минейро
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Колумбия: Примера А Апертура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: USL Championship
США: МЛС
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

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