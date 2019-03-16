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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18613
НАК Бреда
0:4
Конец матча
Утрехт
0'
23' Желтая карточка
Баэбек Жан-Кристоф
31' Желтая карточка
Палмер-Браун Эрик
32' Желтая карточка
Кох Менно
0:1
34' Гол
Баэбек Жан-Кристоф
0:2
44' Пенальти
Густафссон Симон
0:3
54' Гол
Янссен Виллем
0:4
58' Гол
Баэбек Жан-Кристоф
90'+1
Второй тайм
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 18613 болельщиков
91'
Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
90'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
89'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт в офсайде
89'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
89'
Ван де Стрек Сандер бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
88'
НАК Бреда контролирует мяч.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Бауссайд Отман из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван Анхолт Пеле
88'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
87'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
86'
Бауссайд Отман из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
86'
Утрехт контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бауссайд Отман
81'
Хорошую попытку сделал Герсбах Алекс. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
80'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Кастанер Жервейн
80'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
80'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Штридер Рико
79'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Бауссайд Отман
78'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
78'
ШАНС! Базур Рихедли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
78'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Утрехт контролирует мяч.
75'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
75'
Тактическая замена. Фернандес Пауло уходит с поля и его заменяет Кали Анур
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
75'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
75'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
74'
Базур Рихедли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
73'
Кох Менно наказан за толчок Гёртлер Лукас
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Фернандес Пауло из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
72'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Утрехт
71'
ШАНС! Лундквист Рамон-Паскаль нанес удар с лета, но не попал по воротам!
71'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
71'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
71'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Тактическая замена. Баэбек Жан-Кристоф уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
70'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
69'
НАК Бреда контролирует мяч.
69'
Утрехт контролирует мяч.
68'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Баэбек Жан-Кристоф
65'
Утрехт контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
65'
Фернандес Пауло из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
64'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
64'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Фернандес Пауло из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
63'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Густафссон Симон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
62'
Утрехт начинает контратаку
62'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Базур Рихедли из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
62'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
61'
О, нет. Из многообещающей позиции Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
61'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
61'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
60'
Утрехт контролирует мяч.
60'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
59'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Баэбек Жан-Кристоф изменил счет на табло!
58'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
58'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
58'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
58'
НАК Бреда контролирует мяч.
57'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Утрехт
56'
Фернандес Пауло не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
54'
Николя Гавори сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГОООООЛ - Янссен Виллем Утрехт забивает ударом головой
Угловой
54'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
54'
Ван Лир Бенжамин отбил мяч на угловой после удара Ван де Стрек Сандер из штрафной площади.
53'
Удар от ворот произведет Утрехт
Фол, нарушение
53'
Янссен Виллем наказан за толчок Ван Анхолт Пеле
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
52'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
51'
Как он промахнулся? Ван де Стрек Сандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
50'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Лундквист Рамон-Паскаль задерживает мяч рукой
49'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Герсбах Алекс из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
48'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
48'
Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали
48'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
47'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Дервит Дориан уходит с поля и его заменяет Эль-Алуши Мунир
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
45'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
45'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт забивает с точки!
Фол, нарушение
43'
ПЕНАЛЬТИ - Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Баэбек Жан-Кристоф.
43'
Отличные скиллы показывает Баэбек Жан-Кристоф, обводя своих соперников
42'
Утрехт контролирует мяч.
42'
Утрехт контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Кох Менно наказан за толчок Баэбек Жан-Кристоф
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
40'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
39'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
39'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Утрехт
38'
Герсбах Алекс не смог попасть в створ ударом издали
37'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Фернандес Пауло пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
37'
Фернандес Пауло из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
36'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
36'
Баэбек Жан-Кристоф пробует нанести удар издали, но Ван Лир Бенжамин держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
34'
Николя Гавори сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГОООООЛ - Баэбек Жан-Кристоф Утрехт забивает ударом головой
Угловой
34'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
34'
Герсбах Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
33'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Кох Менно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
32'
Кох Менно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Баэбек Жан-Кристоф оказался на газоне.
Офсайд
32'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
31'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
31'
Палмер-Браун Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Базур Рихедли из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
29'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
27'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Утрехт
26'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
26'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
26'
Плохо сыграл Летсерт Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Кох Менно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Баэбек Жан-Кристоф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
21'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Офсайд
20'
Фернандес Пауло из команды НАК Бреда в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
Офсайд
18'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
18'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
16'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда подал угловой справа.
16'
Те Вреде Митчелл мяч отрикошетил от ворот
16'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
15'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
14'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
12'
Шанс! Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт пробил головой, но мимо
12'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
11'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
10'
Фернандес Пауло наказан за толчок Янссен Виллем
10'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
10'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
9'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
НАК Бреда контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
7'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
6'
Базур Рихедли нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Герсбах Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
5'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Кох Менно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Баэбек Жан-Кристоф
Фол, нарушение
4'
Лундквист Рамон-Паскаль задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
3'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья свистит. Нийхолт Джанлука атаковал сзади соперника. Это Базур Рихедли заработал своей команде штрафной
2'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Утрехт
1'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
1'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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