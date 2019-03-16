Стадион: Рат Верлег Зрители: 18613
23' Желтая карточкаБаэбек Жан-Кристоф
31' Желтая карточкаПалмер-Браун Эрик
32' Желтая карточкаКох Менно
0:1
34' ГолБаэбек Жан-Кристоф
0:2
44' ПенальтиГустафссон Симон
0:3
54' ГолЯнссен Виллем
0:4
58' ГолБаэбек Жан-Кристоф
Второй тайм
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 18613 болельщиков
91'
Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
90'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт в офсайде
89'
89'
Ван де Стрек Сандер бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
88'
88'
Судья сигнализирует, что Бауссайд Отман из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван Анхолт Пеле
88'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
87'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
86'
Бауссайд Отман из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
83'
Судья сигнализирует, что Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бауссайд Отман
81'
Хорошую попытку сделал Герсбах Алекс. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
80'
80'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Кастанер Жервейн
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
80'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Штридер Рико
79'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Бауссайд Отман
78'
78'
ШАНС! Базур Рихедли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
78'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
75'
75'
Тактическая замена. Фернандес Пауло уходит с поля и его заменяет Кали Анур
75'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
75'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
75'
74'
Базур Рихедли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
73'
Кох Менно наказан за толчок Гёртлер Лукас
72'
Судья сигнализирует, что Фернандес Пауло из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
72'
72'
71'
ШАНС! Лундквист Рамон-Паскаль нанес удар с лета, но не попал по воротам!
71'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
71'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
71'
70'
Тактическая замена. Баэбек Жан-Кристоф уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
70'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
69'
69'
68'
68'
67'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Баэбек Жан-Кристоф
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
65'
Фернандес Пауло из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
64'
64'
64'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Фернандес Пауло из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
63'
63'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Густафссон Симон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
62'
Утрехт начинает контратаку
62'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Судья сигнализирует, что Базур Рихедли из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
62'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
О, нет. Из многообещающей позиции Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
61'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
61'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
59'
58'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Баэбек Жан-Кристоф изменил счет на табло!
58'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
58'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
58'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
58'
57'
56'
56'
Фернандес Пауло не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
54'
Николя Гавори сделал результативную передачу.
54'
ГОООООЛ - Янссен Виллем Утрехт забивает ударом головой
54'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
54'
Ван Лир Бенжамин отбил мяч на угловой после удара Ван де Стрек Сандер из штрафной площади.
53'
53'
Янссен Виллем наказан за толчок Ван Анхолт Пеле
53'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
52'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
52'
51'
51'
51'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
51'
Как он промахнулся? Ван де Стрек Сандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
50'
50'
Лундквист Рамон-Паскаль задерживает мяч рукой
49'
49'
Судья сигнализирует, что Герсбах Алекс из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
48'
48'
Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
47'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Дервит Дориан уходит с поля и его заменяет Эль-Алуши Мунир
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
45'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
45'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
44'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт забивает с точки!
43'
ПЕНАЛЬТИ - Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Баэбек Жан-Кристоф.
43'
Отличные скиллы показывает Баэбек Жан-Кристоф, обводя своих соперников
42'
42'
41'
Кох Менно наказан за толчок Баэбек Жан-Кристоф
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
40'
40'
40'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
38'
38'
Герсбах Алекс не смог попасть в створ ударом издали
37'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Фернандес Пауло пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
37'
Фернандес Пауло из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
36'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Баэбек Жан-Кристоф пробует нанести удар издали, но Ван Лир Бенжамин держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
34'
Николя Гавори сделал результативную передачу.
34'
ГОООООЛ - Баэбек Жан-Кристоф Утрехт забивает ударом головой
34'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
34'
Герсбах Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
33'
33'
33'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Кох Менно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
32'
Кох Менно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Баэбек Жан-Кристоф оказался на газоне.
32'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
31'
31'
Палмер-Браун Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Судья сигнализирует, что Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
30'
30'
Базур Рихедли из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
29'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
29'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
27'
27'
26'
26'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
26'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
26'
Плохо сыграл Летсерт Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Кох Менно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Баэбек Жан-Кристоф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
21'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
20'
Фернандес Пауло из команды НАК Бреда в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
18'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
18'
17'
17'
17'
17'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
16'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда подал угловой справа.
16'
Те Вреде Митчелл мяч отрикошетил от ворот
16'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
15'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
14'
14'
13'
13'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
12'
Шанс! Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт пробил головой, но мимо
12'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Фернандес Пауло наказан за толчок Янссен Виллем
10'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
9'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
7'
7'
7'
6'
6'
Базур Рихедли нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Герсбах Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
5'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
4'
Судья сигнализирует, что Кох Менно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Баэбек Жан-Кристоф
4'
Лундквист Рамон-Паскаль задерживает мяч рукой
3'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
3'
2'
Судья свистит. Нийхолт Джанлука атаковал сзади соперника. Это Базур Рихедли заработал своей команде штрафной
2'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
1'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Итог 0 Лидс 1 Шеффилд Юнайтед Отл 0 Миллуолл 0 Бристоль Сити Итог 4 Шеффилд Уэнсдей 2 Блэкберн Итог 5 Уиган 2 Болтон Итог 0 Брентфорд 1 Вест Бромвич Итог 1 Ротерхэм 2 Норвич Отл 0 Суонси 0 Дерби Итог 3 Астон Вилла 0 Мидлсбро Итог 1 Ипсвич 1 Ноттингем Форест Итог 1 Престон Норт Энд 0 Бирмингем Итог 0 Сток Сити 0 Рединг Итог 2 Халл Сити 2 КПР
Англия: Вторая лига
Итог 0 Суиндон Таун 0 Порт Вейл Итог 3 Эксетер Сити 0 Колчестер Итог 1 Милтон Кинс Донс 1 Стивенэйдж Отл 0 Олдхэм Атлетик 0 Транмер Итог 6 Крю Александра 1 Кроули Таун Итог 0 Гримсби 0 Нортгемптон Итог 0 Ноттс Каунти 0 Моркам Итог 0 Йовил Таун 2 Маклсфилд Отл 0 Бёри 0 Кембридж Юнайтед Итог 1 Форест Грин 1 Карлайл
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Глостер 1 Хемел Хемпстэд Итог 2 Слауг 1 Биллерикей Итог 2 Челмсфорд 2 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 0 Ист Таррок Юнайтед 1 Оксфорд Сити Итог 2 Ханегрфорд Таун 0 Истборн Итог 3 Уэллинг 3 Уокинг Итог 1 Бат 1 Уэлдстон Итог 3 Далвич Гамлет 2 Труро Итог 1 Хэмптон энд Ричмонд 4 Конкорд Рейнджерс Итог 2 Торкуэй 0 Дартфорд Итог 0 Чиппенхэм Таун 0 Сент-Олбанс
Англия: Первая лига
Итог 0 Бристоль Роверс 0 Чарльтон Итог 2 Флитвуд Таун 0 Плимут Итог 1 Питерборо Юнайтед 2 Ковентри Итог 0 Саутенд 1 Уимблдон Отл 0 Аккрингтон 0 Рочдейл Итог 1 Оксфорд Юнайтед 0 Брэдфорд Сити Итог 2 Шрусбери Таун 1 Уиком Итог 3 Бёртон 0 Блэкпул Итог 2 Лутон Таун 2 Джиллингем Итог 2 Портсмут 0 Сканторп Итог 2 Сандерленд 1 Уолсолл
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Македония: Первая лига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive 45' 0 Рено-1868 1 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить