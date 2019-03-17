  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Бордо
0:0
Первый тайм: 16'
Ренн
0'
15' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
16'
Первый тайм
Желтая карточка
15'
Буриго Бенжамен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
14'
Буриго Бенжамен из команды Ренн играет слишком грубо. Де Превиль Николя оказался на газоне.
14'
Бордо имеет хороший шанс забить.
13'
Удар от ворот произведет Ренн
13'
Кунде Жюль из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Ренн
11'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
11'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
11'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Башич Тома
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
Угловой
9'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
9'
Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Сабали Юссуф из команды Бордо играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
8'
Бордо контролирует мяч.
8'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бордо контролирует мяч.
7'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Ренн контролирует мяч.
6'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Бордо контролирует мяч.
5'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Удар от ворот произведет Ренн
4'
Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали
4'
Отличные скиллы показывает Де Превиль Николя, обводя своих соперников
4'
Бордо контролирует мяч.
3'
Бордо контролирует мяч.
2'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
1'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ренн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Алжир: Лига 1
Аргентина: Суперлига
Болгария: Первая профессиональная лига
Германия: Бундеслига: Женщины
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии (Финал)
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация