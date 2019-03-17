Стадион: Матмю Атлантик
15' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
Первый тайм
15'
Буриго Бенжамен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Буриго Бенжамен из команды Ренн играет слишком грубо. Де Превиль Николя оказался на газоне.
14'
Бордо имеет хороший шанс забить.
13'
13'
Кунде Жюль из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
13'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
11'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
11'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
10'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Башич Тома
10'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
9'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
9'
Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Сабали Юссуф из команды Бордо играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
8'
8'
7'
7'
7'
Ренн контролирует мяч.
6'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
5'
5'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
4'
Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали
4'
Отличные скиллы показывает Де Превиль Николя, обводя своих соперников
4'
3'
2'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
1'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ренн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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