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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ним
2:2
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
9' Гол
Мотиба Лебо
14' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
46' Желтая карточка
Кароль Лионель
49' Желтая карточка
Прчич Саньин
0:2
53' Гол
Фофана Юссуф
55' Желтая карточка
Буанга Денис
59' Желтая карточка
Валь Тео
1:2
66' Гол
Либой Эрве
68' Желтая карточка
Рипар Рено
85' Желтая карточка
Саванье Тежи
87' Желтая карточка
Мотиба Лебо
90' Желтая карточка
Коне Ламин
2:2
90' Пенальти
Саванье Тежи
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
94'
Буанга Денис из команды Ним играет слишком грубо. Гонсальвес Антони оказался на газоне.
94'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Ним контролирует мяч.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Ним забивает с точки!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
91'
Коне Ламин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
ПЕНАЛЬТИ! - Коне Ламин играет рукой в штрафной! Коне Ламин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Угловой
90'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
90'
Ферри Жордан из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Мотиба Лебо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
89'
Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Бозок Умут из команды Ним делает передачу одноклубнику.
88'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Мотиба Лебо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Мотиба Лебо из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
87'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Ним контролирует мяч.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Фофана Юссуф
Желтая карточка
85'
Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
85'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
85'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Зохи Люсьен
84'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Тиуб Сада из команды Ним направляет мяч в штрафную площадку, но Селс Матц выбегает и ловит мяч
83'
Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
82'
Алиуи Рашид нанес удар головой, но Селс Матц спокойно отбил мяч.
82'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
82'
Бозок Умут из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
80'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
79'
Мотиба Лебо из команды Страсбург направляет мяч в штрафную площадку, но Бернардони Поль выбегает и ловит мяч
79'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Страсбург
78'
Бозок Умут из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
78'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
77'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Кароль Лионель уходит с поля и его заменяет Льенар Димитри
76'
Саванье Тежи из команды Ним навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
76'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
76'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Рипар Рено
75'
Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
74'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Тиуб Сада из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
73'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
73'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Страсбург
71'
Фофана Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Алиуи Рашид
70'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
70'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
70'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
68'
Рипар Рено получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Рипар Рено грубо играет против соперника. Пострадал Да Кошта Нуну
67'
Тактическая замена. Валь Тео уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
67'
Отличный гол забил Либой Эрве
66'
Саванье Тежи сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Либой Эрве классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
66'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
64'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
64'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
64'
Лала Кенни нанес удар, мяч был парирован, но Валетт Баптист не удержал его в руках.
64'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Кароль Лионель делает длинную передачу вперед
64'
Страсбург начинает контратаку
63'
Удар от ворот произведет Страсбург
63'
ШАНС! Тиуб Сада нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Тиуб Сада из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Ним имеет хороший шанс забить.
61'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
59'
Валь Тео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
59'
Удар от ворот произведет Страсбург
58'
Алиуи Рашид из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
57'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
57'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Рипар Рено
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
55'
Буанга Денис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Буанга Денис из команды Ним опасно и грубо сыграл. Селс Матц пострадал.
55'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
55'
Буанга Денис из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Валь Тео из команды Ним отправил кросс в штрафную...
53'
Да Кошта Нуну сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Фофана Юссуф изменил счет на табло!
53'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Страсбург начинает контратаку
53'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
53'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
52'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
52'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
51'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Алиуи Рашид из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
51'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
50'
Гонсальвес Антони задерживает мяч рукой
50'
Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
49'
Прчич Саньин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
48'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Буанга Денис пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
47'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Кароль Лионель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кароль Лионель из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
46'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
51'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
Угловой
51'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
51'
Рипар Рено мяч отрикошетил от ворот
50'
Алиуи Рашид нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
50'
Коне Ламин из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
50'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
49'
Ним контролирует мяч.
49'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
48'
Тиуб Сада из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Удар от ворот произведет Страсбург
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Алиуи Рашид из команды Ним наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Кароль Лионель из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Страсбург контролирует мяч.
44'
Удар от ворот произведет Страсбург
43'
Шанс! Бриансон Антони из команды Ним пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
42'
Валь Тео мяч отрикошетил от ворот
42'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
42'
Мотиба Лебо наказан за толчок Мауасса Фет
42'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рипар Рено из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
41'
Удар от ворот произведет Ним
41'
Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
41'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Удар от ворот произведет Страсбург
40'
Алиуи Рашид из команды Ним в офсайде
39'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
38'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
38'
Алиуи Рашид из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
37'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
36'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
36'
Ферри Жордан наказан за толчок Гонсальвес Антони
35'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Опасность! Лала Кенни из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
34'
Буанга Денис наказан за толчок Лала Кенни
32'
Удар от ворот произведет Страсбург
32'
Буанга Денис из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Страсбург
31'
Саванье Тежи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
30'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
30'
Коне Ламин из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
29'
Ним контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Страсбург
Угловой
28'
Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
28'
Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Страсбург
26'
Как он промахнулся? Валь Тео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
26'
Ним имеет хороший шанс забить.
25'
Удар от ворот произведет Страсбург
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Алакуш Софьян получил травму и заменен. Тиуб Сада выходит на поле.
24'
Какой промах! Либой Эрве имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Кароль Лионель из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Валь Тео пострадал.
23'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
23'
Алакуш Софьян возвращается на поле.
22'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Алакуш Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
21'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Ним контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Страсбург
19'
Алакуш Софьян из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Страсбург
18'
Саванье Тежи из команды Ним пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
17'
Лала Кенни наказан за толчок Рипар Рено
Офсайд
17'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург в офсайде
16'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Страсбург контролирует мяч.
Травма, повреждение
15'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
14'
Да Кошта Нуну получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
14'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Страсбург
14'
Либой Эрве из команды Ним наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Мотиба Лебо наказан за толчок Саванье Тежи
12'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
Описание гола
9'
ГОООООЛ Страсбург забивает
9'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Страсбург
8'
Ним контролирует мяч.
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Коне Ламин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
5'
Коне Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Удар от ворот произведет Ним
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Ландре Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
4'
Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
3'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
3'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
2'
Ним имеет хороший шанс забить.
1'
Удар от ворот произведет Страсбург
1'
Алакуш Софьян из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ним начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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