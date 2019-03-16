Стадион: Дес Костьерес
0:1
9' ГолМотиба Лебо
14' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
46' Желтая карточкаКароль Лионель
49' Желтая карточкаПрчич Саньин
0:2
53' ГолФофана Юссуф
55' Желтая карточкаБуанга Денис
59' Желтая карточкаВаль Тео
1:2
66' ГолЛибой Эрве
68' Желтая карточкаРипар Рено
85' Желтая карточкаСаванье Тежи
87' Желтая карточкаМотиба Лебо
90' Желтая карточкаКоне Ламин
2:2
90' ПенальтиСаванье Тежи
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
94'
Буанга Денис из команды Ним играет слишком грубо. Гонсальвес Антони оказался на газоне.
94'
93'
92'
Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Ним забивает с точки!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
91'
Коне Ламин получил желтую карточку от судьи
90'
ПЕНАЛЬТИ! - Коне Ламин играет рукой в штрафной! Коне Ламин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
90'
90'
Ферри Жордан из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
89'
Мотиба Лебо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Бозок Умут из команды Ним делает передачу одноклубнику.
88'
87'
Мотиба Лебо получил желтую карточку от судьи
87'
Судья сигнализирует, что Мотиба Лебо из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
87'
87'
86'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Фофана Юссуф
85'
Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи
85'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
85'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Зохи Люсьен
84'
83'
Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
82'
Алиуи Рашид нанес удар головой, но Селс Матц спокойно отбил мяч.
82'
82'
Бозок Умут из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
80'
Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
79'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
79'
Мотиба Лебо из команды Страсбург направляет мяч в штрафную площадку, но Бернардони Поль выбегает и ловит мяч
79'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Бозок Умут из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
78'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Тактическая замена. Кароль Лионель уходит с поля и его заменяет Льенар Димитри
76'
Саванье Тежи из команды Ним навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
76'
76'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Рипар Рено
75'
Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
74'
73'
73'
73'
72'
71'
Фофана Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Алиуи Рашид
70'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
70'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
70'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
68'
Рипар Рено получил желтую карточку от судьи
68'
Безумный фол. Рипар Рено грубо играет против соперника. Пострадал Да Кошта Нуну
67'
Тактическая замена. Валь Тео уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
67'
Отличный гол забил Либой Эрве
66'
Саванье Тежи сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Либой Эрве классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
64'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
64'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
64'
Лала Кенни нанес удар, мяч был парирован, но Валетт Баптист не удержал его в руках.
64'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Кароль Лионель делает длинную передачу вперед
64'
Страсбург начинает контратаку
63'
63'
ШАНС! Тиуб Сада нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
62'
62'
61'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
59'
Валь Тео получил желтую карточку от судьи
59'
Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
59'
58'
Алиуи Рашид из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
57'
57'
56'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Рипар Рено
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Буанга Денис получил желтую карточку от судьи
55'
Буанга Денис из команды Ним опасно и грубо сыграл. Селс Матц пострадал.
55'
55'
Буанга Денис из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Да Кошта Нуну сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Фофана Юссуф изменил счет на табло!
53'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Страсбург начинает контратаку
53'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
52'
52'
51'
51'
Алиуи Рашид из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
51'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Гонсальвес Антони задерживает мяч рукой
50'
Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
49'
Прчич Саньин получил желтую карточку от судьи
49'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
48'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
48'
Буанга Денис пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
47'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Кароль Лионель получил желтую карточку от судьи
46'
Судья сигнализирует, что Кароль Лионель из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
51'
51'
51'
Рипар Рено мяч отрикошетил от ворот
50'
Алиуи Рашид нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
50'
Коне Ламин из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
50'
50'
50'
49'
49'
48'
48'
48'
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Алиуи Рашид из команды Ним наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Судья сигнализирует, что Кароль Лионель из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Страсбург контролирует мяч.
44'
43'
Шанс! Бриансон Антони из команды Ним пробил головой, но мимо
43'
42'
Валь Тео мяч отрикошетил от ворот
42'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Мотиба Лебо наказан за толчок Мауасса Фет
42'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рипар Рено из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
41'
Удар от ворот произведет Ним
41'
Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
40'
Алиуи Рашид из команды Ним в офсайде
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
38'
38'
Алиуи Рашид из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
37'
37'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Ферри Жордан наказан за толчок Гонсальвес Антони
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
34'
34'
Опасность! Лала Кенни из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
34'
Буанга Денис наказан за толчок Лала Кенни
32'
32'
Буанга Денис из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
31'
Саванье Тежи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
30'
Коне Ламин из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
28'
Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
26'
Как он промахнулся? Валь Тео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Алакуш Софьян получил травму и заменен. Тиуб Сада выходит на поле.
24'
Какой промах! Либой Эрве имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
23'
Кароль Лионель из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Валь Тео пострадал.
23'
23'
Алакуш Софьян возвращается на поле.
22'
22'
Матч возобновлен
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Алакуш Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
21'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
20'
19'
19'
Алакуш Софьян из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
18'
Саванье Тежи из команды Ним пробил со штрафного, но очень мимо цели.
17'
Лала Кенни наказан за толчок Рипар Рено
17'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург в офсайде
16'
16'
Страсбург контролирует мяч.
15'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Да Кошта Нуну получил желтую карточку от судьи
14'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
14'
14'
14'
Либой Эрве из команды Ним наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
13'
Мотиба Лебо наказан за толчок Саванье Тежи
12'
12'
11'
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
9'
ГОООООЛ Страсбург забивает
9'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
8'
8'
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Коне Ламин получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Коне Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Удар от ворот произведет Ним
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Ландре Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
4'
Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
3'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
2'
1'
1'
Алакуш Софьян из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ним начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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