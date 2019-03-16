Стадион: Раймон Копа Зрители: 10427
28' Желтая карточкаБаокен Стефан
35' Желтая карточкаМонкондю Томас
41' Желтая карточкаГоддос Саман
55' Желтая карточкаОтеро Хуан
55' Желтая карточкаКрафт Эмиль
0:0
84' Не забитый пенальтиЛопес Кристиан
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10427 болельщиков
93'
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
92'
Н'Дойе Шейк наказан за толчок Гуано Принс-Десир
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
88'
88'
88'
88'
87'
Конате Мусса наказан за толчок Томас Ромен
87'
Крафт Эмиль наказан за толчок Лопес Кристиан
87'
86'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Эль-Хаджам Уалид
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Матч возобновлен
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
84'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
84'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лопес Кристиан из команды Анже пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
83'
Матч возобновлен
83'
ПЕНАЛЬТИ - Тьоте Шейк из команды Амьен привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Н'Дойе Шейк.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
81'
81'
Сантамария Батист наказан за толчок Гуано Принс-Десир
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
80'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Эль-Мелали Фарид
79'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен играет слишком грубо. Лопес Кристиан оказался на газоне.
78'
78'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Лефор Жордан наказан за толчок Лопес Кристиан
77'
77'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
77'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
76'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
76'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
75'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
74'
74'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Питерс Эрик делает длинную передачу вперед
73'
72'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Лопес Кристиан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Анже имеет хороший шанс забить.
71'
71'
71'
Лопес Кристиан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Гуано Принс-Десир ошибается в защите.
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
70'
69'
69'
69'
Гартнер Регис ошибается в защите.
69'
68'
67'
67'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Годдос Саман из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Блен Алексис заработал фол
65'
65'
64'
64'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
64'
63'
Отеро Хуан из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
63'
Манко Венсан из команды Анже играет слишком грубо. Отеро Хуан оказался на газоне.
63'
62'
62'
61'
61'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
Соперник делает почти голевой пас, но Гартнер Регис из команды Амьен начеку и спасает ситуацию.
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Конате Мусса, и мяч снова в игре
59'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Назначен штрафной. Пострадал Крафт Эмиль, его свалил Сантамария Батист.
57'
57'
Лопес Кристиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
57'
56'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Крафт Эмиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
Отеро Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
55'
55'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
54'
Отеро Хуан из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
52'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Сантамария Батист наказан за толчок Тьоте Шейк
51'
51'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
51'
Сантамария Батист мяч отрикошетил от ворот
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
49'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Отеро Хуан
48'
48'
47'
Монкондю Томас задерживает мяч рукой
47'
47'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
46'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
48'
48'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
47'
Хорошую попытку сделал Тьоте Шейк. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
ШАНС! Фюльжини Анжело нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [`3] минут(а)
46'
46'
46'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Анже имеет хороший шанс забить.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
43'
Хорошую попытку сделал Годдос Саман. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Тьоте Шейк из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Монкондю Томас наказан за толчок Фюльжини Анжело
42'
41'
41'
Судья подбегает и показывает Годдос Саман из команды Амьен отложенную желтую карточку за фол.
41'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
39'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
39'
38'
Сантамария Батист возвращается на поле.
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Тьоте Шейк наказан за толчок Сантамария Батист
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Монкондю Томас из команды Амьен предупрежден после нескольких фолов.
34'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
34'
Опасность предотвращена - Сантамария Батист из команды Анже вступил в отбор удачно
34'
Амьен начинает контратаку
34'
Бамба Абдулайе ошибается в защите.
33'
32'
Тьоте Шейк наказан за толчок Сантамария Батист
32'
32'
Баокен Стефан из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
30'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
30'
29'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Шейк
29'
29'
Годдос Саман из команды Амьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
28'
Баокен Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
28'
Баокен Стефан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Блен Алексис пострадал.
28'
27'
26'
26'
Тьоте Шейк наказан за толчок Траоре Исмаэль
25'
Отеро Хуан из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
25'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
24'
23'
23'
23'
23'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Конате Мусса возвращается на поле.
22'
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Конате Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Конате Мусса заработал фол
20'
Рен-Аделед Жефф задерживает мяч рукой
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
19'
19'
18'
ШАНС! Манко Венсан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гуано Принс-Десир
17'
16'
Годдос Саман пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
16'
16'
16'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
15'
Судья сигнализирует, что Тьоте Шейк из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
14'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
14'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
13'
12'
12'
11'
Годдос Саман из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
9'
Матч приостановлен из-за петард на поле
9'
8'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
6'
6'
Тэт Флавьен бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Рен-Аделед Жефф получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Рен-Аделед Жефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
4'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Баокен Стефан, и мяч снова в игре
4'
Баокен Стефан из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Тьоте Шейк из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
2'
Конате Мусса наказан за толчок Н'Дойе Шейк
2'
Бамба Абдулайе из команды Анже в офсайде
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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