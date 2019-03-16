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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10427
Анже
0:0
Конец матча
Амьен
0'
28' Желтая карточка
Баокен Стефан
35' Желтая карточка
Монкондю Томас
41' Желтая карточка
Годдос Саман
55' Желтая карточка
Отеро Хуан
55' Желтая карточка
Крафт Эмиль
0:0
84' Не забитый пенальти
Лопес Кристиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10427 болельщиков
93'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
Удар от ворот произведет Анже
Фол, нарушение
92'
Н'Дойе Шейк наказан за толчок Гуано Принс-Десир
92'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
88'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
88'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Конате Мусса наказан за толчок Томас Ромен
Фол, нарушение
87'
Крафт Эмиль наказан за толчок Лопес Кристиан
87'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Эль-Хаджам Уалид
86'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Матч возобновлен
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
Описание гола
84'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лопес Кристиан из команды Анже пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
83'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
83'
ПЕНАЛЬТИ - Тьоте Шейк из команды Амьен привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Н'Дойе Шейк.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
81'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Эль-Мелали Фарид
Фол, нарушение
79'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен играет слишком грубо. Лопес Кристиан оказался на газоне.
78'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
78'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Лефор Жордан наказан за толчок Лопес Кристиан
77'
Удар от ворот произведет Анже
77'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
77'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
76'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
76'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
75'
Анже начинает контратаку
75'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
74'
Удар от ворот произведет Анже
74'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Питерс Эрик делает длинную передачу вперед
73'
Удар от ворот произведет Анже
72'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Лопес Кристиан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
72'
Анже имеет хороший шанс забить.
71'
Амьен контролирует мяч.
71'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лопес Кристиан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Гуано Принс-Десир ошибается в защите.
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Анже начинает контратаку
69'
Гартнер Регис ошибается в защите.
69'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Анже контролирует мяч.
67'
Амьен контролирует мяч.
67'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Годдос Саман из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
65'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Блен Алексис заработал фол
65'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
64'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
64'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Отеро Хуан из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
63'
Манко Венсан из команды Анже играет слишком грубо. Отеро Хуан оказался на газоне.
63'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Амьен контролирует мяч.
61'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
60'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
Соперник делает почти голевой пас, но Гартнер Регис из команды Амьен начеку и спасает ситуацию.
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Конате Мусса, и мяч снова в игре
59'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Крафт Эмиль, его свалил Сантамария Батист.
57'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Лопес Кристиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
57'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
55'
Крафт Эмиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
55'
Отеро Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
55'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
54'
Отеро Хуан из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Амьен контролирует мяч.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
52'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
51'
Сантамария Батист наказан за толчок Тьоте Шейк
51'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
51'
Сантамария Батист мяч отрикошетил от ворот
51'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
51'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Отеро Хуан
48'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
47'
Монкондю Томас задерживает мяч рукой
47'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
48'
Удар от ворот произведет Амьен
48'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
48'
Анже начинает контратаку
47'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
47'
Хорошую попытку сделал Тьоте Шейк. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Удар от ворот произведет Амьен
47'
ШАНС! Фюльжини Анжело нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [`3] минут(а)
46'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
46'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
46'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Анже имеет хороший шанс забить.
45'
Анже контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
43'
Хорошую попытку сделал Годдос Саман. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Тьоте Шейк из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
43'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
42'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Монкондю Томас наказан за толчок Фюльжини Анжело
42'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
41'
Судья подбегает и показывает Годдос Саман из команды Амьен отложенную желтую карточку за фол.
41'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
41'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
40'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Удар от ворот произведет Анже
39'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
39'
Удар от ворот произведет Амьен
Травма, повреждение
38'
Сантамария Батист возвращается на поле.
38'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Тьоте Шейк наказан за толчок Сантамария Батист
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
37'
Амьен контролирует мяч.
36'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
35'
Монкондю Томас из команды Амьен предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
34'
Опасность предотвращена - Сантамария Батист из команды Анже вступил в отбор удачно
34'
Амьен начинает контратаку
34'
Бамба Абдулайе ошибается в защите.
33'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Тьоте Шейк наказан за толчок Сантамария Батист
32'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
32'
Баокен Стефан из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Анже контролирует мяч.
31'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Удар от ворот произведет Амьен
30'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Шейк
29'
Удар от ворот произведет Анже
29'
Годдос Саман из команды Амьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
28'
Баокен Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
28'
Баокен Стефан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Блен Алексис пострадал.
28'
Амьен контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Амьен
26'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Тьоте Шейк наказан за толчок Траоре Исмаэль
25'
Отеро Хуан из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
25'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Амьен контролирует мяч.
23'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
23'
Анже начинает контратаку
23'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
23'
Конате Мусса возвращается на поле.
22'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Конате Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Конате Мусса заработал фол
Фол, нарушение
20'
Рен-Аделед Жефф задерживает мяч рукой
20'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Амьен
18'
ШАНС! Манко Венсан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Анже контролирует мяч.
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гуано Принс-Десир
17'
Амьен контролирует мяч.
16'
Годдос Саман пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
16'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
16'
Амьен контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Тьоте Шейк из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
Офсайд
14'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
14'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Амьен контролирует мяч.
13'
Анже контролирует мяч.
12'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Анже контролирует мяч.
11'
Годдос Саман из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Амьен контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
9'
Матч приостановлен из-за петард на поле
9'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
6'
Удар от ворот произведет Амьен
6'
Тэт Флавьен бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Рен-Аделед Жефф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
5'
Рен-Аделед Жефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
4'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Баокен Стефан, и мяч снова в игре
4'
Баокен Стефан из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Тьоте Шейк из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Конате Мусса наказан за толчок Н'Дойе Шейк
Офсайд
2'
Бамба Абдулайе из команды Анже в офсайде
1'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Франция: Лига 1
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Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Минейро
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Колумбия: Примера А Апертура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: USL Championship
США: МЛС
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

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