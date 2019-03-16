Стадион: Стад дю Рудуру Зрители: 15834
85' Желтая карточкаАллен Бобби
1:0
86' ПенальтиБлас Людовик
90' Желтая карточкаКвон Чхан Хун
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Генгам вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 15834 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
96'
Ру Нолан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
96'
Роделен Ронни из команды Генгам делает пас партнеру.
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Матч возобновлен
94'
Квон Чхан Хун совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
93'
Саид Уэсли из команды Дижон подал угловой слева.
93'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
93'
Аллен Бобби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
Фири Лебоганг из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
93'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Голкипер мог бы сыграть и получше
92'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Тавареш Жулио задерживает мяч рукой
90'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
90'
Судья сигнализирует, что Ндонг Ибраим из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Квон Чхан Хун
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
89'
88'
ШАНС! Тавареш Жулио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Саид Уэсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
88'
86'
Г О О О О Л - Блас Людовик из команды Генгам забивает с точки!
86'
Матч возобновлен
85'
Аллен Бобби получил желтую карточку от судьи
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Аллен Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
ПЕНАЛЬТИ - Аллен Бобби из команды Дижон привез своей команде пенальти за опасную игру против Тюрам Маркус.
84'
Ндонг Ибраим из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
82'
82'
81'
81'
Роделен Ронни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
79'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ребошу Педру
79'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
79'
79'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает неудачный навес.
79'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
78'
78'
Жано Бенжамин наказан за толчок Ребошу Педру
77'
76'
76'
Жано Бенжамин из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Матч возобновлен
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
74'
74'
74'
74'
73'
73'
73'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Тактическая замена. Mehdi Merghem уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
72'
Ндонг Ибраим из команды Генгам играет слишком грубо. Слити Наим оказался на газоне.
71'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
69'
Жано Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
69'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает пас партнеру.
68'
67'
Фири Лебоганг возвращается на поле.
67'
Ямбере Седрик возвращается на поле.
67'
Матч возобновлен
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Ямбере Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Фири Лебоганг получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Фири Лебоганг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
65'
Фири Лебоганг из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Mehdi Merghem
64'
64'
63'
63'
Тактическая замена. Абейд Мехди уходит с поля и его заменяет Бальмон Флорен
62'
Жано Бенжамин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
62'
62'
62'
62'
61'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Mehdi Merghem нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
60'
59'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Генгам имеет хороший шанс забить.
59'
57'
57'
Mehdi Merghem нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
57'
56'
56'
56'
56'
56'
56'
55'
Хорошую попытку сделал Слити Наим. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
55'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
54'
Тавареш Жулио наказан за толчок Фири Лебоганг
53'
53'
52'
52'
52'
51'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Жано Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Ндонг Ибраим из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
51'
51'
50'
Сорбон Жереми из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Траоре Шейк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Бенезе Николя из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Амальфитано Ромен пострадал.
48'
48'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
47'
Ру Нолан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Аллен Бобби пострадал.
47'
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
47'
Шанс! Кербра Кристоф из команды Генгам пробил головой, но мимо
46'
46'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
44'
44'
44'
44'
43'
42'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
42'
42'
41'
41'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет в стеночку с партнером по команде. Тюрам Маркус это был.
41'
Тавареш Жулио из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
39'
39'
Ямбере Седрик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
36'
Ру Нолан из команды Генгам играет в стеночку с партнером по команде. Mehdi Merghem это был.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
35'
До Лука получил травму и заменен. Ндонг Ибраим выходит на поле.
33'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
33'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
31'
31'
Траоре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Плохо сыграл Хаддади Уссама - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
29'
Мари Жордан нанес удар издали, а Кайяр Марк-Орель отбил его обратно в игру!
28'
28'
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Mehdi Merghem из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
26'
Генгам имеет хороший шанс забить.
26'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Бенезе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Бенезе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
24'
24'
Траоре Шейк из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
23'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Безумный фол. Бенезе Николя грубо играет против соперника. Пострадал Слити Наим
22'
22'
22'
21'
Жано Бенжамин из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
20'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
18'
Тюрам Маркус наказан за толчок Шафик Фуад
18'
18'
17'
17'
16'
16'
16'
15'
Mehdi Merghem из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
15'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
14'
Ребошу Педру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
13'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сорбон Жереми
13'
13'
Mehdi Merghem из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой слева.
12'
Mehdi Merghem мяч отрикошетил от ворот
11'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
9'
9'
7'
6'
6'
Хороший удар издали нанес Хаддади Уссама, но отличный сейв сделал Кайяр Марк-Орель. Угловой.
6'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Шафик Фуад из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
3'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
3'
Слити Наим возвращается на поле.
3'
3'
Матч возобновлен
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Слити Наим получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Слити Наим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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