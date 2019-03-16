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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 15834
Генгам
1:0
Конец матча
Дижон
0'
85' Желтая карточка
Аллен Бобби
1:0
86' Пенальти
Блас Людовик
90' Желтая карточка
Квон Чхан Хун
90'+6
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Генгам вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 15834 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
96'
Ру Нолан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
96'
Роделен Ронни из команды Генгам делает пас партнеру.
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Матч возобновлен
Желтая карточка
94'
Квон Чхан Хун совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
94'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
Угловой
93'
Саид Уэсли из команды Дижон подал угловой слева.
93'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
93'
Аллен Бобби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
93'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает пас партнеру.
93'
Фири Лебоганг из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
93'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Голкипер мог бы сыграть и получше
92'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
92'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Тавареш Жулио задерживает мяч рукой
90'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Ндонг Ибраим из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Квон Чхан Хун
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
89'
Удар от ворот произведет Генгам
88'
ШАНС! Тавареш Жулио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Саид Уэсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
88'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Блас Людовик из команды Генгам забивает с точки!
86'
Матч возобновлен
Желтая карточка
85'
Аллен Бобби получил желтую карточку от судьи
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
85'
Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
85'
Аллен Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
ПЕНАЛЬТИ - Аллен Бобби из команды Дижон привез своей команде пенальти за опасную игру против Тюрам Маркус.
84'
Ндонг Ибраим из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Дижон
81'
Роделен Ронни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ребошу Педру
79'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
79'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
79'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает неудачный навес.
79'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
78'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
78'
Жано Бенжамин наказан за толчок Ребошу Педру
77'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
76'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Жано Бенжамин из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Матч возобновлен
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
74'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
74'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Mehdi Merghem уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
Фол, нарушение
72'
Ндонг Ибраим из команды Генгам играет слишком грубо. Слити Наим оказался на газоне.
71'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
71'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Генгам контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Угловой
70'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
69'
Жано Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
69'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает пас партнеру.
68'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
67'
Фири Лебоганг возвращается на поле.
Травма, повреждение
67'
Ямбере Седрик возвращается на поле.
67'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Ямбере Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Фири Лебоганг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
66'
Фири Лебоганг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает пас партнеру.
65'
Фири Лебоганг из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Mehdi Merghem
64'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
64'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Генгам
63'
Тактическая замена. Абейд Мехди уходит с поля и его заменяет Бальмон Флорен
62'
Жано Бенжамин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
62'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
62'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
62'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Mehdi Merghem нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
59'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Генгам имеет хороший шанс забить.
59'
Удар от ворот произведет Генгам
57'
Удар от ворот произведет Дижон
57'
Mehdi Merghem нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает пас партнеру.
57'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
56'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
56'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
55'
Хорошую попытку сделал Слити Наим. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
55'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
54'
Тавареш Жулио наказан за толчок Фири Лебоганг
53'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Генгам контролирует мяч.
52'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Жано Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Ндонг Ибраим из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
51'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
50'
Сорбон Жереми из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
50'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Траоре Шейк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
48'
Бенезе Николя из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Амальфитано Ромен пострадал.
48'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
48'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Ру Нолан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Аллен Бобби пострадал.
47'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
47'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
46'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Удар от ворот произведет Дижон
47'
Шанс! Кербра Кристоф из команды Генгам пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
46'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
44'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
44'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
44'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
43'
Генгам контролирует мяч.
Офсайд
42'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
42'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Дижон
41'
Дижон контролирует мяч.
41'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет в стеночку с партнером по команде. Тюрам Маркус это был.
41'
Тавареш Жулио из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
40'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
39'
Ямбере Седрик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
37'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Дижон
36'
Ру Нолан из команды Генгам попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
36'
Ру Нолан из команды Генгам играет в стеночку с партнером по команде. Mehdi Merghem это был.
35'
Генгам контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
До Лука получил травму и заменен. Ндонг Ибраим выходит на поле.
33'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
33'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
32'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
31'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Траоре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Плохо сыграл Хаддади Уссама - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
30'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Генгам
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Мари Жордан нанес удар издали, а Кайяр Марк-Орель отбил его обратно в игру!
28'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Дижон
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
26'
Mehdi Merghem из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
26'
Генгам имеет хороший шанс забить.
26'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бенезе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Бенезе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Траоре Шейк из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
Удар от ворот произведет Генгам
23'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Бенезе Николя грубо играет против соперника. Пострадал Слити Наим
22'
Дижон контролирует мяч.
22'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Генгам
21'
Жано Бенжамин из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
21'
Дижон контролирует мяч.
20'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Генгам
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Шанс! Жано Бенжамин из команды Дижон пробил головой, но мимо
20'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
Фол, нарушение
18'
Тюрам Маркус наказан за толчок Шафик Фуад
18'
Удар от ворот произведет Генгам
18'
Шанс! Жано Бенжамин из команды Дижон пробил головой, но мимо
17'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
17'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Дижон
16'
Шанс! Ру Нолан из команды Генгам пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
15'
Mehdi Merghem из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
15'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Удар от ворот произведет Дижон
14'
Ребошу Педру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сорбон Жереми
13'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Mehdi Merghem из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
12'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой слева.
12'
Mehdi Merghem мяч отрикошетил от ворот
11'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Дижон
9'
Дижон контролирует мяч.
9'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Шанс! Жано Бенжамин из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
6'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
6'
Хороший удар издали нанес Хаддади Уссама, но отличный сейв сделал Кайяр Марк-Орель. Угловой.
6'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
5'
Шафик Фуад из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Генгам контролирует мяч.
3'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
3'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
3'
Слити Наим возвращается на поле.
3'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Матч возобновлен
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Слити Наим получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Слити Наим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Бразилия: Минейро
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Колумбия: Примера А Апертура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: USL Championship
США: МЛС
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

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