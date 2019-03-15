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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14402
Ницца
1:1
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
20' Гол
Сиприен Вилан
24' Желтая карточка
Силла Иссиага
61' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
1:1
89' Гол
Мубеле Фирмин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14402 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
Фол, нарушение
94'
Мубеле Фирмин задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
93'
Эрей Кристоф из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Мубеле Фирмин пострадал.
93'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
92'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
92'
Гойкоэчеа Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
Угловой
90'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
90'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Описание гола
89'
Г О О О О Л! - Мубеле Фирмин из команды Тулуза забивает благодаря рикошету.
89'
Саного Яя нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
89'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
89'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
88'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Гарсия Мануэль II уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
87'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Матч возобновлен
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
87'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
87'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саного Яя и Гарсия Мануэль II из команды Тулуза.
Офсайд
86'
Сиприен Вилан из команды Ницца в офсайде
86'
Тулуза контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
84'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Ницца имеет хороший шанс забить.
81'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Тулуза
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Травма, повреждение
80'
Жюльен Кристофер возвращается на поле.
80'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
Офсайд
79'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Жюльен Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
77'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
76'
Доссеви Матьё наказан за толчок Боскальи Оливье
76'
Удар от ворот произведет Ницца
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Удар от ворот произведет Ницца
74'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
74'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
73'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Сиприен Вилан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
73'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
73'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
72'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
72'
Данило Барбоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
72'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
70'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Калиду Сидибе уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
70'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
69'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Макенго Жан-Виктор уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
Фол, нарушение
67'
Аталь Юсеф наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
Офсайд
67'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
66'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Удар от ворот произведет Тулуза
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Аталь Юсеф нанес удар чуть мимо. Близко!
65'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
64'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Лис-Мелу Пьерр
63'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, мяч был парирован, но Гойкоэчеа Мауро не удержал его в руках.
63'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
63'
Ницца контролирует мяч.
Желтая карточка
61'
Градель Макс-Ален получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
61'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Боскальи Оливье пострадал.
Угловой
61'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
61'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
60'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Ницца
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
59'
Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
59'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
58'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
57'
Тулуза контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Эрей Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
54'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
54'
Удар от ворот произведет Ницца
54'
Калиду Сидибе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
54'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
53'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
52'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Данте Бонфим пострадал.
52'
Удар от ворот произведет Тулуза
51'
Сиприен Вилан из команды Ницца пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
50'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
50'
Удар от ворот произведет Ницца
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Саного Яя из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Сангаре Ибрахим оказался на газоне.
48'
Удар от ворот произведет Тулуза
48'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Ницца
46'
Тактическая замена. Силла Иссиага уходит с поля и его заменяет Мубандже Жак-Франсуа
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
46'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Матч возобновлен
46'
Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
45'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Сангаре Ибрахим нанес удар издали, а Бенитес Вальтер отбил его обратно в игру!
44'
Опасность предотвращена - Силла Иссиага из команды Тулуза вступил в отбор удачно
44'
Аталь Юсеф из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
44'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Боскальи Оливье пострадал.
43'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
42'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Доссеви Матьё из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
42'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
42'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
41'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Плохо сыграл Гойкоэчеа Мауро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
40'
Гойкоэчеа Мауро отбил мяч на угловой после удара Аталь Юсеф из штрафной площади.
40'
Эрей Кристоф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Ницца контролирует мяч.
39'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Ницца
38'
Саного Яя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Ницца
37'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Макенго Жан-Виктор из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
Фол, нарушение
35'
Силла Иссиага из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
35'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
34'
Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой справа.
34'
Саного Яя мяч отрикошетил от ворот
34'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Тулуза
32'
Эрей Кристоф из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Жюльен Кристофер атаковал сзади соперника. Это Макенго Жан-Виктор заработал своей команде штрафной
31'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Данте Бонфим из команды Ницца играет слишком грубо. Саного Яя оказался на газоне.
30'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Удар от ворот произведет Тулуза
26'
Сент-Максимин Аллан нанес удар чуть мимо. Близко!
26'
Плохо сыграл Жюльен Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
26'
Сент-Максимин Аллан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
26'
Гойкоэчеа Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
24'
Силла Иссиага получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Силла Иссиага грубо играет против соперника. Пострадал Тамез Адриен
24'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
24'
Какой удар! Со штрафного Сиприен Вилан сотряс перекладину!
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Жюльен Кристофер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
22'
Ницца контролирует мяч.
21'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Описание гола
20'
Г О О О О Л Сиприен Вилан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
19'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Ницца имеет хороший шанс забить.
18'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Градель Макс-Ален задерживает мяч рукой
16'
Эрей Кристоф из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Опасность предотвращена - Сёдзи Гэн из команды Тулуза вступил в отбор удачно
16'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
16'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
15'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
15'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
14'
Сёдзи Гэн из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Сент-Максимин Аллан пострадал.
Офсайд
13'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
12'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
12'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
12'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Тулуза контролирует мяч.
11'
Выглядело как неплохой момент. Сент-Максимин Аллан из команды Ницца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Сёдзи Гэн из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Макенго Жан-Виктор пострадал.
8'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
8'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
7'
Тулуза контролирует мяч.
7'
Ницца контролирует мяч.
6'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Ницца контролирует мяч.
4'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Ницца
2'
Шанс! Доссеви Матьё из команды Тулуза пробил головой, но мимо
2'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды Тулуза. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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