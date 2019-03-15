Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 14402
1:0
20' ГолСиприен Вилан
24' Желтая карточкаСилла Иссиага
61' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
1:1
89' ГолМубеле Фирмин
Новости после матча
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14402 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
94'
Мубеле Фирмин задерживает мяч рукой
93'
Эрей Кристоф из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Мубеле Фирмин пострадал.
93'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
92'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
92'
Матч возобновлен
92'
Гойкоэчеа Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
90'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
90'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
89'
Г О О О О Л! - Мубеле Фирмин из команды Тулуза забивает благодаря рикошету.
89'
Саного Яя нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
89'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
88'
87'
Тактическая замена. Гарсия Мануэль II уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
87'
87'
Матч возобновлен
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
87'
87'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
87'
86'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саного Яя и Гарсия Мануэль II из команды Тулуза.
86'
Сиприен Вилан из команды Ницца в офсайде
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
84'
83'
Ницца имеет хороший шанс забить.
81'
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Жюльен Кристофер возвращается на поле.
80'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
79'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Жюльен Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
76'
Доссеви Матьё наказан за толчок Боскальи Оливье
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
74'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
74'
74'
74'
73'
73'
Сиприен Вилан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
73'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
73'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
72'
72'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
72'
Данило Барбоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
72'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
71'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
70'
Тактическая замена. Калиду Сидибе уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
70'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Макенго Жан-Виктор уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
67'
Аталь Юсеф наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
67'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
66'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Аталь Юсеф нанес удар чуть мимо. Близко!
65'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
64'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Лис-Мелу Пьерр
63'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, мяч был парирован, но Гойкоэчеа Мауро не удержал его в руках.
63'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
63'
61'
Градель Макс-Ален получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Боскальи Оливье пострадал.
61'
61'
61'
61'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
59'
Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
58'
58'
57'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Эрей Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
54'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
54'
54'
Калиду Сидибе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
53'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Данте Бонфим пострадал.
52'
51'
Сиприен Вилан из команды Ницца пробил со штрафного, но очень мимо цели.
50'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
49'
49'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Сангаре Ибрахим оказался на газоне.
48'
48'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
47'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Тактическая замена. Силла Иссиага уходит с поля и его заменяет Мубандже Жак-Франсуа
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
46'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Матч возобновлен
46'
Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
45'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
45'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Сангаре Ибрахим нанес удар издали, а Бенитес Вальтер отбил его обратно в игру!
44'
Опасность предотвращена - Силла Иссиага из команды Тулуза вступил в отбор удачно
44'
Аталь Юсеф из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
44'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
43'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Боскальи Оливье пострадал.
43'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Доссеви Матьё из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
42'
42'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
41'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Плохо сыграл Гойкоэчеа Мауро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
41'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
40'
Гойкоэчеа Мауро отбил мяч на угловой после удара Аталь Юсеф из штрафной площади.
40'
Эрей Кристоф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
39'
38'
38'
Саного Яя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
37'
37'
37'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Судья сигнализирует, что Макенго Жан-Виктор из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
35'
Силла Иссиага из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
35'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
34'
Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой справа.
34'
Саного Яя мяч отрикошетил от ворот
34'
33'
32'
Эрей Кристоф из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Судья свистит. Жюльен Кристофер атаковал сзади соперника. Это Макенго Жан-Виктор заработал своей команде штрафной
31'
30'
Данте Бонфим из команды Ницца играет слишком грубо. Саного Яя оказался на газоне.
30'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
28'
27'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Сент-Максимин Аллан нанес удар чуть мимо. Близко!
26'
Плохо сыграл Жюльен Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
26'
Сент-Максимин Аллан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
26'
Гойкоэчеа Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Силла Иссиага получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Силла Иссиага грубо играет против соперника. Пострадал Тамез Адриен
24'
24'
Какой удар! Со штрафного Сиприен Вилан сотряс перекладину!
22'
Судья сигнализирует, что Жюльен Кристофер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
22'
21'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Г О О О О Л Сиприен Вилан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
19'
Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
19'
18'
Ницца имеет хороший шанс забить.
18'
16'
Градель Макс-Ален задерживает мяч рукой
16'
Эрей Кристоф из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
16'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
15'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Сёдзи Гэн из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Сент-Максимин Аллан пострадал.
13'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
12'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
12'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
12'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
11'
11'
Выглядело как неплохой момент. Сент-Максимин Аллан из команды Ницца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
9'
Сёдзи Гэн из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Макенго Жан-Виктор пострадал.
8'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
8'
7'
7'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
4'
4'
3'
3'
2'
2'
Шанс! Доссеви Матьё из команды Тулуза пробил головой, но мимо
2'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды Тулуза. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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