Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 18276
0:5
Конец матча
0:1
5' ГолАмума Ромен
0:2
20' ГолБерич Роберт
0:3
31' ГолНорден Арно
0:4
86' ГолLamine Ghezali
0:5
90' ГолВада Валентин
Новости после матча
Второй тайм
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 18276 болельщиков
93'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
93'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Сент-Этьен заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
91'
Г О О О О Л - Вада Валентин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
91'
Гейе Махтар имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
91'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
91'
Салиба Вильям из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Lamine Ghezali
89'
Фахир Файсал пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
89'
89'
Опасность! Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
88'
88'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
86'
Гейе Махтар сделал результативную передачу.
86'
86'
Г О О О О Л - Lamine Ghezali изменил счет на табло!
85'
Гейе Махтар из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
85'
Lamine Ghezali из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
84'
Опасность! Lamine Ghezali из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
84'
Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Вада Валентин из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
83'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Гейе Махтар
83'
Вада Валентин мяч отрикошетил от ворот
83'
82'
81'
81'
Lamine Ghezali из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
81'
Голкипер мог бы сыграть и получше
81'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
80'
Бове Клаудио из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
79'
79'
79'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Lamine Ghezali
77'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Вада Валентин из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
76'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Фахир Файсал из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
73'
72'
71'
Аит Бенассер Юссеф наказан за толчок Фахир Файсал
71'
Берич Роберт наказан за толчок Джику Александр
70'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Судья свистит. Диоманде Исмаэль атаковал сзади соперника. Это Амума Ромен заработал своей команде штрафной
69'
69'
Суботич Невен из команды Сент-Этьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
68'
68'
Younn Zahary делает длинную передачу вперед
68'
67'
67'
Диоманде Исмаэль из команды Кан делает неудачный навес.
67'
66'
66'
Джику Александр из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
66'
66'
65'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Салиба Вильям из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
64'
64'
Тшокунте Малик получил травму и заменен. Бове Клаудио выходит на поле.
64'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
64'
63'
Матч возобновится спорным мячом
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Тшокунте Малик получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Тшокунте Малик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Джику Александр из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Норден Арно из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
61'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Судья сигнализирует, что Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
59'
59'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
59'
Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
59'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
57'
57'
56'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
56'
Самба Брис не дал случится голу! Амума Ромен должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
56'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Кривелли Энцо задерживает мяч рукой
55'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
54'
53'
53'
53'
53'
53'
ШАНС! Салиба Вильям нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Салиба Вильям из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
53'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
52'
Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
52'
51'
51'
51'
Норден Арно из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Норден Арно из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
50'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
48'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
47'
47'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
47'
46'
46'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
46'
46'
Тактическая замена. Evens Joseph уходит с поля и его заменяет Имору Эммануэль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
47'
Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
47'
Команда Сент-Этьен играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Фахир Файсал из команды Кан в офсайде
45'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен играет слишком грубо. Гради Жонатан оказался на газоне.
44'
44'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
43'
43'
Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
43'
Evens Joseph из команды Кан делает пас партнеру.
42'
42'
42'
Матч возобновится спорным мячом
41'
Женевуа Ромен получил травму и заменен. Younn Zahary выходит на поле.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
40'
Матч возобновлен
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Женевуа Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Женевуа Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Опасность! Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
38'
Гради Жонатан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Аит Бенассер Юссеф пострадал.
37'
Тшокунте Малик наказан за толчок М'Вила Янн
36'
Судья сигнализирует, что Женевуа Ромен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Норден Арно
36'
36'
35'
Полома Пьер-Ив нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
35'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
34'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен толкнул локтем оппонента. Это Гильберт Фредерик заработал фол
34'
Кривелли Энцо наказан за толчок Салиба Вильям
32'
32'
31'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Норден Арно из команды Сент-Этьен переиграл вратаря дальним ударом!
31'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
31'
Отличные скиллы показывает Амума Ромен, обводя своих соперников
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
29'
29'
29'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
29'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
28'
28'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
27'
Хауи Саиф-Эдин наказан за толчок М'Вила Янн
27'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Норден Арно
26'
Сент-Этьен нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
24'
Evens Joseph из команды Кан играет слишком грубо. Салиба Вильям оказался на газоне.
24'
Самба Брис не дал случится голу! Амума Ромен должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
24'
Отличные скиллы показывает Амума Ромен, обводя своих соперников
23'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
22'
22'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Берич Роберт изменил счет на табло!
20'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный кросс...
20'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Норден Арно из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
20'
Норден Арно из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
19'
19'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Evens Joseph из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Гильберт Фредерик из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Норден Арно наказан за толчок Гильберт Фредерик
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Судья сигнализирует, что Амума Ромен из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
16'
16'
Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
15'
Кривелли Энцо из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
14'
13'
12'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Гради Жонатан из команды Кан играет слишком грубо. Берич Роберт оказался на газоне.
12'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
10'
9'
Как он промахнулся? Норден Арно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
7'
7'
6'
Безумный фол. Аит Бенассер Юссеф грубо играет против соперника. Пострадал Диоманде Исмаэль
5'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!
5'
Самба Брис ошибается в защите.
5'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
4'
4'
3'
3'
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сент-Этьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive 45' 0 Рено-1868 1 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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