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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 18276
Кан
0:5
Конец матча
Сент-Этьен
0'
0:1
5' Гол
Амума Ромен
0:2
20' Гол
Берич Роберт
0:3
31' Гол
Норден Арно
0:4
86' Гол
Lamine Ghezali
0:5
90' Гол
Вада Валентин
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
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93'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
93'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Сент-Этьен заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Кан контролирует мяч.
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Вада Валентин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
91'
Гейе Махтар имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
91'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
91'
Салиба Вильям из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Lamine Ghezali
89'
Фахир Файсал пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
89'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
89'
Опасность! Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
88'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
88'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
Сент-Этьен контролирует мяч.
86'
Гейе Махтар сделал результативную передачу.
86'
Кан контролирует мяч.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Lamine Ghezali изменил счет на табло!
85'
Гейе Махтар из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
85'
Lamine Ghezali из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Опасность! Lamine Ghezali из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
84'
Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Вада Валентин из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
83'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Гейе Махтар
83'
Вада Валентин мяч отрикошетил от ворот
83'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
82'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Lamine Ghezali из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
81'
Голкипер мог бы сыграть и получше
81'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
80'
Бове Клаудио из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
79'
Кан имеет хороший шанс забить.
79'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Lamine Ghezali
77'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
77'
Вада Валентин из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
76'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Фахир Файсал из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Кан контролирует мяч.
75'
Удар от ворот произведет Кан
75'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
73'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
72'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
71'
Аит Бенассер Юссеф наказан за толчок Фахир Файсал
Фол, нарушение
71'
Берич Роберт наказан за толчок Джику Александр
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Диоманде Исмаэль атаковал сзади соперника. Это Амума Ромен заработал своей команде штрафной
69'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Суботич Невен из команды Сент-Этьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Кан имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
68'
Younn Zahary делает длинную передачу вперед
68'
Кан контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
67'
Диоманде Исмаэль из команды Кан делает неудачный навес.
67'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
66'
Джику Александр из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
66'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
66'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Салиба Вильям из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
64'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Тшокунте Малик получил травму и заменен. Бове Клаудио выходит на поле.
64'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
64'
Кан контролирует мяч.
63'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Тшокунте Малик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Тшокунте Малик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Джику Александр из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Норден Арно из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
61'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
59'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
59'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
59'
Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
59'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
59'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
58'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
57'
Сент-Этьен контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
56'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
56'
Самба Брис не дал случится голу! Амума Ромен должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
56'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
55'
Кривелли Энцо задерживает мяч рукой
55'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
54'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Кан
53'
ШАНС! Салиба Вильям нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Салиба Вильям из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
52'
Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Кан контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Кан
51'
Норден Арно из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
50'
Норден Арно из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
50'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
47'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
47'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
46'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Evens Joseph уходит с поля и его заменяет Имору Эммануэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
47'
Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
47'
Команда Сент-Этьен играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Офсайд
45'
Фахир Файсал из команды Кан в офсайде
Фол, нарушение
45'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен играет слишком грубо. Гради Жонатан оказался на газоне.
44'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
43'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
43'
Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
43'
Evens Joseph из команды Кан делает пас партнеру.
42'
Кан контролирует мяч.
42'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Матч возобновится спорным мячом
41'
Женевуа Ромен получил травму и заменен. Younn Zahary выходит на поле.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Женевуа Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Травма, повреждение
40'
Женевуа Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Опасность! Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
Сент-Этьен начинает контратаку
Фол, нарушение
38'
Гради Жонатан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Аит Бенассер Юссеф пострадал.
Фол, нарушение
37'
Тшокунте Малик наказан за толчок М'Вила Янн
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Женевуа Ромен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Норден Арно
36'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Кан
35'
Полома Пьер-Ив нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
35'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
35'
Сент-Этьен начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
34'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен толкнул локтем оппонента. Это Гильберт Фредерик заработал фол
Фол, нарушение
34'
Кривелли Энцо наказан за толчок Салиба Вильям
32'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Кан контролирует мяч.
31'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Норден Арно из команды Сент-Этьен переиграл вратаря дальним ударом!
31'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
31'
Отличные скиллы показывает Амума Ромен, обводя своих соперников
30'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
29'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
29'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
29'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
27'
Хауи Саиф-Эдин наказан за толчок М'Вила Янн
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Норден Арно
26'
Сент-Этьен нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
26'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Evens Joseph из команды Кан играет слишком грубо. Салиба Вильям оказался на газоне.
24'
Самба Брис не дал случится голу! Амума Ромен должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
24'
Отличные скиллы показывает Амума Ромен, обводя своих соперников
23'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Сент-Этьен контролирует мяч.
23'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
22'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
21'
Кан контролирует мяч.
20'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Берич Роберт изменил счет на табло!
20'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный кросс...
20'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Норден Арно из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
20'
Норден Арно из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Кан контролирует мяч.
19'
Сент-Этьен начинает контратаку
19'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Evens Joseph из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Гильберт Фредерик из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Норден Арно наказан за толчок Гильберт Фредерик
17'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Амума Ромен из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
16'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Офсайд
16'
Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
15'
Кривелли Энцо из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Кан контролирует мяч.
14'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
12'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Гради Жонатан из команды Кан играет слишком грубо. Берич Роберт оказался на газоне.
12'
Кан контролирует мяч.
10'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
10'
Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
10'
Удар от ворот произведет Кан
9'
Как он промахнулся? Норден Арно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Аит Бенассер Юссеф грубо играет против соперника. Пострадал Диоманде Исмаэль
5'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!
5'
Самба Брис ошибается в защите.
5'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
4'
Кан контролирует мяч.
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сент-Этьен контролирует мяч.
2'
Кан имеет хороший шанс забить.
2'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сент-Этьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Минейро
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Колумбия: Примера А Апертура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: USL Championship
США: МЛС
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

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