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Стадион:
Лион
1:1
Первый тайм: 45+'
Монпелье
0'
1:0
12' Гол
Терье Мартен
23' Желтая карточка
Делор Анди
1:1
36' Гол
Молле Флоран
45'+1
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Лион контролирует мяч.
45'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Траоре Бертран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Лион контролирует мяч.
44'
Лион начинает контратаку
44'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Лион контролирует мяч.
44'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
44'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Траоре Бертран пострадал.
43'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
43'
Хороший удар издали нанес Молле Флоран, но отличный сейв сделал Горжелен Матьё. Угловой.
42'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Марсал Фернандо получил травму и заменен. Дюбуа Лео выходит на поле.
41'
Лион контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Лион
41'
Делор Анди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Делор Анди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Монпелье контролирует мяч.
40'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дембеле Мусса I из команды Лион отправил кросс в штрафную...
39'
Лион контролирует мяч.
39'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
37'
Монпелье контролирует мяч.
37'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Лион контролирует мяч.
Описание гола
36'
Г О О О О Л Молле Флоран закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
34'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Агилар Рубен из команды Монпелье играет слишком грубо. Марсал Фернандо оказался на газоне.
33'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Лион
32'
Агилар Рубен из команды Монпелье попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
32'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
32'
Монпелье контролирует мяч.
31'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Монпелье контролирует мяч.
30'
Монпелье контролирует мяч.
30'
Лион контролирует мяч.
30'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
29'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Монпелье контролирует мяч.
29'
Лион контролирует мяч.
29'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Монпелье
28'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
27'
Лион контролирует мяч.
27'
Монпелье контролирует мяч.
26'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
26'
Лион контролирует мяч.
26'
Делор Анди из команды Монпелье направляет мяч в штрафную площадку, но Горжелен Матьё выбегает и ловит мяч
26'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
25'
Рафаэль да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
Монпелье контролирует мяч.
24'
Фекир Набиль бьет со штрафного в створ, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
Желтая карточка
23'
Делор Анди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Делор Анди наказан за толчок Рафаэль да Сильва
23'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Монпелье контролирует мяч.
22'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Монпелье контролирует мяч.
21'
Лион контролирует мяч.
21'
Лион контролирует мяч.
21'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Угловой
20'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
20'
Ойонго Амбруаз мяч отрикошетил от ворот
19'
Монпелье контролирует мяч.
19'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Выглядело как неплохой момент. Траоре Бертран из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
18'
Лион контролирует мяч.
18'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет Монпелье
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Лион контролирует мяч.
16'
Лион контролирует мяч.
15'
Монпелье контролирует мяч.
15'
Ауа Уссем из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Лион имеет хороший шанс забить.
14'
Лион контролирует мяч.
14'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе
13'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Терье Мартен забивает!
12'
Терье Мартен нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
12'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
11'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Коцца Николя из команды Монпелье играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
10'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
9'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
9'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
8'
Монпелье контролирует мяч.
8'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лион контролирует мяч.
7'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Лион контролирует мяч.
6'
Лион контролирует мяч.
5'
Монпелье контролирует мяч.
Травма, повреждение
5'
Скири Эйе возвращается на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
4'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
4'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Тете Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Тете Кенни из команды Лион поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
2'
Лион контролирует мяч.
1'
Лион контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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