Стадион: Гроупама Арена
1:0
12' ГолТерье Мартен
23' Желтая карточкаДелор Анди
1:1
36' ГолМолле Флоран
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Траоре Бертран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
44'
Лион начинает контратаку
44'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
44'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Траоре Бертран пострадал.
43'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
43'
Хороший удар издали нанес Молле Флоран, но отличный сейв сделал Горжелен Матьё. Угловой.
42'
42'
Марсал Фернандо получил травму и заменен. Дюбуа Лео выходит на поле.
41'
41'
Удар от ворот произведет Лион
41'
Делор Анди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Делор Анди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дембеле Мусса I из команды Лион отправил кросс в штрафную...
39'
39'
39'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
37'
37'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
36'
Г О О О О Л Молле Флоран закручивает штрафной в сетку! Великолепно
34'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
34'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
33'
Агилар Рубен из команды Монпелье играет слишком грубо. Марсал Фернандо оказался на газоне.
33'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Лион
32'
Агилар Рубен из команды Монпелье попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
32'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
32'
31'
31'
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
29'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
29'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Монпелье
28'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
26'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
26'
26'
Делор Анди из команды Монпелье направляет мяч в штрафную площадку, но Горжелен Матьё выбегает и ловит мяч
26'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
25'
Рафаэль да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
24'
Фекир Набиль бьет со штрафного в створ, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
23'
Делор Анди получил желтую карточку от судьи
23'
Делор Анди наказан за толчок Рафаэль да Сильва
23'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
21'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
20'
Ойонго Амбруаз мяч отрикошетил от ворот
19'
19'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Выглядело как неплохой момент. Траоре Бертран из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
18'
18'
17'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет Монпелье
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
15'
15'
15'
Лион имеет хороший шанс забить.
14'
14'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
13'
Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе
13'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
12'
Г О О О О Л - Терье Мартен забивает!
12'
Терье Мартен нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
12'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Коцца Николя из команды Монпелье играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
10'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
9'
9'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
8'
8'
7'
7'
7'
6'
6'
5'
5'
Скири Эйе возвращается на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
4'
Матч возобновлен
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Тете Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
Судья сигнализирует, что Тете Кенни из команды Лион поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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