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Стадион:
Реймс
0:0
Первый тайм: 18'
Нант
0' 18'
Первый тайм
Угловой
18'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
17'
Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Зенели Арбер из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Удин Реми из команды Реймс подал угловой справа.
14'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Булайе Диа из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Нант
11'
Реймс контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фабио да Сильва
10'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
8'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
7'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
6'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Зенели Арбер из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Угловой
6'
Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
5'
Удин Реми из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
5'
Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
5'
Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Отличные скиллы показывает Баба Абдул, обводя своих соперников
4'
Траоре Шарль пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
3'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
2'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Булайе Диа нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Дюпе Максим не дал случится голу! Удин Реми должен был забивать, но Дюпе Максим сделал отличный сейв
2'
Зенели Арбер из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Реймс начинает контратаку
1'
Кулибали Калифа из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Реймс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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