Стадион: Вестпак
3:0
Второй тайм: 48'
1:0
12' ГолКришна Рой
21' Желтая карточкаGiancarlo Gallifuoco
2:0
23' ГолМанди Пенья
3:0
33' ГолDavid Williams III
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Дэвид Уильямс бьет в цель!
31'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Tate Russell уходит с поля, а Баумйоханн Александер выходит на его замену.
23'
Г О О О О Л - Манди Пенья бьет в цель!
21'
Giancarlo Gallifuoco получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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