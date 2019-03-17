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Стадион:
Веллингтон Феникс
3:0
Второй тайм: 48'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
12' Гол
Кришна Рой
21' Желтая карточка
Giancarlo Gallifuoco
2:0
23' Гол
Манди Пенья
3:0
33' Гол
David Williams III
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Дэвид Уильямс бьет в цель!
31'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Tate Russell уходит с поля, а Баумйоханн Александер выходит на его замену.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Манди Пенья бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Giancarlo Gallifuoco получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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