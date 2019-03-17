Стадион: Seacon Stadion - De Koel
Первый тайм
46'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
44'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
44'
Ван Ойен Петер нанес удар, мяч был парирован, но Зут Йерун не удержал его в руках.
44'
Плохо сыграл Шваб Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
43'
Кум Кристиан нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
43'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
43'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Шваб Даниэль из команды ПСВ играет слишком грубо. Млапа Пениэль оказался на газоне.
41'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
41'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
38'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
38'
37'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
37'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
23'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
23'
Выглядело как неплохой момент. Де Йонг Люк из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
23'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
23'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
16'
ПСВ контролирует мяч.
15'
Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Садилек Михал
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
14'
14'
Нильс Реселер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
12'
Млапа Пениэль нанес удар, мяч был парирован, но Зут Йерун не удержал его в руках.
11'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
11'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
11'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
7'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
7'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Тасенде Хосе из штрафной площади.
7'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тасенде Хосе и Росарио Пабло из команды ПСВ.
7'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
5'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
5'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
3'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
2'
ПСВ контролирует мяч.
2'
1'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло в офсайде
1'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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