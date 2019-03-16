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Гамбург
2:0
Второй тайм: 52'
Дармштадт
0'
1' Желтая карточка
Холланд Фабиан
1:0
5' Гол
Джатта Бейкери
2:0
16' Пенальти
Ласогга Пьер-Мишель
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Хён Иммануэль выходит на его замену.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Ласогга Пьер-Мишель из команды Гамбург забивает с точки!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Джатта Бейкери бьет в цель!
Желтая карточка
1'
Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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