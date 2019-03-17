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Арминия
3:1
Второй тайм: 89'
Бохум
0'
56' Желтая карточка
Берендт Бриан
0:1
63' Гол
Фабиан Патрик
1:1
68' Гол
Фогльзаммер Андреас
2:1
78' Пенальти
Клос Фабиан
3:1
79' Гол
Клаусс Джонатан
80' Красная карточка
Jan Gyamerah
89'
Второй тайм
87'
Бохум делает замену. Ли Чхон-Ён уходит с поля, а Moritz Roemling выходит на его замену.
83'
Бохум делает замену. Пантович Милош уходит с поля, а Челоцци Стефано выходит на его замену.
80'
УДАЛЕНИЕ! - Jan Gyamerah увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Клаусс Джонатан бьет в цель!
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Клос Фабиан из команды Арминия забивает с точки!
73'
Бохум делает замену. Вайландт Том уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас бьет в цель!
66'
Арминия делает замену. Эдмундссон Йохан уходит с поля, а Клаусс Джонатан выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Фабиан Патрик бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Берендт Бриан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Арминия делает замену. Nils Seufert уходит с поля, а Шюц Том выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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