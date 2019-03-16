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Зандхаузен
4:0
Второй тайм: 52'
Санкт-Паули
0'
24' Желтая карточка
Бухтманн Кристофер
1:0
34' Гол
Вутен Эндрю
2:0
43' Гол
Philipp Foerster
3:0
46' Гол
Fabian Schleusener
4:0
49' Гол
Philipp Foerster
52'
Второй тайм
52'
Санкт-Паули делает замену. Майер Александр уходит с поля, а Диамантакос Димитрис выходит на его замену.
52'
Санкт-Паули делает замену. Дуджак Джереми уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Philipp Foerster бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Fabian Schleusener бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Philipp Foerster бьет в цель!
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Вутен Эндрю бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Бухтманн Кристофер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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