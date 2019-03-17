Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
1:0
Первый тайм: 45+'
1:0
34' Гол в свои воротаИммерс Лекс
35' Желтая карточкаМалоне Дион
38' Желтая карточкаРейс Людовит
43' Желтая карточкаЭль-Хайяти Абденассер
43' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
44' Желтая карточкаСирхейс Кай
Первый тайм
46'
Брюнс Томас наказан за толчок Малоне Дион
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
45'
44'
Сирхейс Кай получил желтую карточку от судьи
44'
Безумный фол. Сирхейс Кай грубо играет против соперника. Пострадал Серж Канон
44'
Матч возобновлен
43'
Зеефейк Дейовайзио грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
43'
Эль-Хайяти Абденассер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
40'
Судья сигнализирует, что Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Рейс Людовит
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Рейс Людовит получил желтую карточку от судьи
38'
Брюнс Томас из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Малоне Дион получил желтую карточку от судьи
35'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Брюнс Томас пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Г О О О О Л - Иммерс Лекс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
34'
Гронинген начинает контратаку
34'
33'
Мейерс Арон не смог попасть в створ ударом издали
33'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нецид Томаш
32'
32'
31'
31'
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
29'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
29'
Пинас Шакилль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Мейерс Арон задерживает мяч рукой
27'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
25'
25'
ШАНС! Нецид Томаш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Госсенс Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
24'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
23'
23'
23'
Малоне Дион не смог попасть в створ ударом издали
22'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
19'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
19'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
19'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Те Вирик Мик заработал фол
17'
17'
16'
Судья свистит. Те Вирик Мик атаковал сзади соперника. Это Нецид Томаш заработал своей команде штрафной
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
Сирхейс Кай нанес удар чуть мимо. Близко!
14'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
12'
Сирхейс Кай из команды Гронинген в офсайде
12'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
11'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
11'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
11'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
7'
7'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
7'
Брюнс Томас из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
6'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
6'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Сирхейс Кай из команды Гронинген в офсайде
5'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
3'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
3'
3'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Мемишевич Самир заработал фол
2'
Махи Мимаун из команды Гронинген пасует в штрафную, но Цвинкелс Роберт выходит и ловит мяч.
2'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Алжир: Лига 1
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Примера Б
Позже 0 Нуэва Чикаго 0 Чакарита Хуниорс Позже 0 Лос-Андес 0 Сантамарина Позже 0 Ферро Карриль 0 Депортиво Морон Позже 0 Олимпо 0 Темперлей Позже 0 Браун Адроге 0 Индепендиенте Ривадавия Позже 0 Гильермо Браун 0 Атлетико Митре Позже 0 Сентраль Кордоба 0 Химнасия Хухуй Позже 0 Альмагро 0 Дефенсорес де Бельграно Позже 0 Атлетико Рафаэла 0 Институто
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Аргентина: Федераль A. Понижение. Зона C
Аргентина: Федераль A. Понижение. Зона D
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Индия: Суперлига Индии (Финал)
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 2 Севилья Атлетико 1 УКАМ Мурсия Итог 1 Ibiza-Eivissa 0 Талавера ОТМ 0 Лорка 0 Талавера Итог 2 Мелилья 0 Хумилья Позже 0 Мурсия 0 Линенсе Позже 0 Эль-Эхидо 0 Марбелья Позже 0 Вильяновенсе 0 Дон Бенито Позже 0 Рекреативо 0 Сан-Фернандо Позже 0 Бадахос 0 Гранада-2 Позже 0 Атлетико Малагуэно 0 Альмерия-2
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Суперкубок (Финал)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: USL Championship
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Япония: Джей-лига
Итог 1 Саган Тосу 0 Джубило Ивата Итог 1 Токио 0 Нагойя Грампус Итог 1 Виссел Кобе 1 Симидзу С-Палс Итог 1 Консадоле Саппоро 3 Касима Антлерс Итог 0 Кавасаки Фронтале 1 Гамба Осака Итог 1 Санфречче Хиросима 0 Мацумото Ямага Итог 1 Серезо Осака 2 Урава Редс Итог 2 Оита Тринита 0 Йокогама Маринос Итог 2 Сёнан Бельмаре 1 Вегальта Сендай
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить