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Стадион:
Гронинген
1:0
Первый тайм: 45+'
АДО Ден Хааг
0'
1:0
34' Гол в свои ворота
Иммерс Лекс
35' Желтая карточка
Малоне Дион
38' Желтая карточка
Рейс Людовит
43' Желтая карточка
Эль-Хайяти Абденассер
43' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
44' Желтая карточка
Сирхейс Кай
45'+2
Первый тайм
Фол, нарушение
46'
Брюнс Томас наказан за толчок Малоне Дион
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Офсайд
45'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
45'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Желтая карточка
44'
Сирхейс Кай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Сирхейс Кай грубо играет против соперника. Пострадал Серж Канон
44'
Матч возобновлен
Желтая карточка
43'
Зеефейк Дейовайзио грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
43'
Эль-Хайяти Абденассер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Рейс Людовит
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Гронинген
Желтая карточка
38'
Рейс Людовит получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Брюнс Томас из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
36'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Малоне Дион получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Брюнс Томас пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Иммерс Лекс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Угловой
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
34'
Гронинген начинает контратаку
34'
Удар от ворот произведет Гронинген
33'
Мейерс Арон не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нецид Томаш
32'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Угловой
29'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
29'
Пинас Шакилль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
28'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Мейерс Арон задерживает мяч рукой
27'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
25'
Удар от ворот произведет Гронинген
25'
ШАНС! Нецид Томаш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Госсенс Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
24'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Гронинген контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Гронинген
23'
Удар от ворот произведет Гронинген
23'
Малоне Дион не смог попасть в створ ударом издали
22'
Гронинген контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Гронинген
20'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
19'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
19'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
19'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
18'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Те Вирик Мик заработал фол
17'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
17'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Те Вирик Мик атаковал сзади соперника. Это Нецид Томаш заработал своей команде штрафной
16'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
15'
Сирхейс Кай нанес удар чуть мимо. Близко!
14'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
14'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
13'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Сирхейс Кай из команды Гронинген в офсайде
12'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
11'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
11'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
11'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Гронинген контролирует мяч.
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Гронинген
8'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
8'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Брюнс Томас из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
6'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
6'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
5'
Сирхейс Кай из команды Гронинген в офсайде
5'
Гронинген контролирует мяч.
5'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
Гронинген контролирует мяч.
Офсайд
3'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
3'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Мемишевич Самир заработал фол
2'
Махи Мимаун из команды Гронинген пасует в штрафную, но Цвинкелс Роберт выходит и ловит мяч.
2'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
1'
Гронинген контролирует мяч.
1'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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