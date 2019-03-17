Стадион: АФАС
0:0
Перерыв
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
46'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Коопмейнерс Теун
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
45'
Тальяфико Николас наказан за толчок Бизот Марко
45'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
44'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
44'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
43'
42'
Судья свистит. Тальяфико Николас атаковал сзади соперника. Это Стенгс Келвин заработал своей команде штрафной
42'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар.
41'
Ван де Бек Донни имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
41'
Нерес Давид из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
39'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Мидтше Фредрик пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
36'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
36'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
36'
35'
35'
Тил Гуус не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали
34'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
33'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
32'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
29'
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тальяфико Николас из команды Аякс.
28'
Какой шанс! Идрисси Уссама почти забил, но мяч вынесли с линии!
28'
28'
Де Йонг Френки из команды Аякс играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
27'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тадич Душан мяча так и не получил
27'
Аякс имеет хороший шанс забить.
26'
26'
Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
25'
Шоне Лассе нарушает правила. Махер Адам II пострадал
25'
О, нет. Из многообещающей позиции Де Йонг Френки из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
25'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
Аякс имеет хороший шанс забить.
24'
23'
23'
Матч возобновлен
23'
Зиеш Хаким получил травму и заменен. Дольберг Каспер выходит на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Онана Андре не дал случится голу! Сёнтьенс Матс должен был забивать, но Онана Андре сделал отличный сейв
22'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Опасность предотвращена - Тальяфико Николас из команды Аякс вступил в отбор удачно
20'
Отличный пас сделал Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Нерес Давид нарушает правила. Сёнтьенс Матс пострадал
19'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
17'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
17'
Тальяфико Николас из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
16'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
16'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
15'
15'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
14'
14'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
11'
Де Йонг Френки из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар в офсайде
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Шоне Лассе ошибается в защите.
9'
9'
Де Лихт Маттайс не смог попасть в створ ударом издали
8'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
8'
8'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
7'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
6'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
5'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
3'
3'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
2'
1'
Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
АЗ Алкмаар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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