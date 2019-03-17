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Стадион:
АЗ Алкмаар
0:0
Перерыв
Аякс
0'
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Коопмейнерс Теун
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
45'
Тальяфико Николас наказан за толчок Бизот Марко
45'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
44'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
44'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
43'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Тальяфико Николас атаковал сзади соперника. Это Стенгс Келвин заработал своей команде штрафной
42'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
42'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар.
41'
Ван де Бек Донни имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
41'
Нерес Давид из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Аякс контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
39'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Мидтше Фредрик пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
36'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Аякс
35'
Тил Гуус не смог попасть в створ ударом издали
35'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
Удар от ворот произведет Аякс
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали
34'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Аякс
33'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Аякс
32'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Аякс
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
29'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тальяфико Николас из команды Аякс.
28'
Какой шанс! Идрисси Уссама почти забил, но мяч вынесли с линии!
28'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
28'
Де Йонг Френки из команды Аякс играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
27'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тадич Душан мяча так и не получил
27'
Аякс имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет Аякс
26'
Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали
26'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
25'
Шоне Лассе нарушает правила. Махер Адам II пострадал
25'
О, нет. Из многообещающей позиции Де Йонг Френки из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
25'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
Аякс имеет хороший шанс забить.
24'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
23'
Зиеш Хаким получил травму и заменен. Дольберг Каспер выходит на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Онана Андре не дал случится голу! Сёнтьенс Матс должен был забивать, но Онана Андре сделал отличный сейв
22'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
21'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Аякс контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Опасность предотвращена - Тальяфико Николас из команды Аякс вступил в отбор удачно
20'
Отличный пас сделал Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
19'
Нерес Давид нарушает правила. Сёнтьенс Матс пострадал
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
Офсайд
17'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
17'
Тальяфико Николас из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Удар от ворот произведет Аякс
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
16'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
15'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
15'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
14'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
11'
Де Йонг Френки из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
11'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар в офсайде
11'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Шоне Лассе ошибается в защите.
9'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
9'
Де Лихт Маттайс не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
8'
Аякс контролирует мяч.
8'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
7'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Аякс контролирует мяч.
6'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
4'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
3'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
2'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
АЗ Алкмаар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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