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Стадион:
Ольборг
0:0
Первый тайм: 16'
Орхус
0' 16'
Первый тайм
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
16'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
15'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
14'
Орхус контролирует мяч.
13'
Оливер Абильгард нанес удар издали, а Грабара Камил отбил его обратно в игру!
13'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
13'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Ольборг
13'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
12'
Удар от ворот произведет Ольборг
12'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Педерсен Каспер не смог попасть в створ ударом издали
11'
Каспер Лундинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
10'
Орхус контролирует мяч.
9'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
9'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
9'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Соперник делает почти голевой пас, но Грабара Камил из команды Орхус начеку и спасает ситуацию.
8'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
7'
Сильный дождь сегодня.
7'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
6'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Окс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
5'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Головой пробил Ван Веерт Том, но голкипер отбил его в поле!
5'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
3'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
3'
Опасность предотвращена - Анкерсен Якоб из команды Орхус вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
3'
Орхус контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Каспер Лундинг из команды Орхус играет слишком грубо. Андерсен Лукас оказался на газоне.
2'
Окс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Окс Филипп из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Каспер Лундинг
1'
Каспер Лундинг из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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