Стадион: Aalborg Portland Park
Первый тайм
16'
Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
16'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
15'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Оливер Абильгард нанес удар издали, а Грабара Камил отбил его обратно в игру!
13'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Удар от ворот произведет Ольборг
13'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
12'
Удар от ворот произведет Ольборг
12'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Педерсен Каспер не смог попасть в створ ударом издали
11'
Каспер Лундинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
10'
9'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
9'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
9'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
8'
Соперник делает почти голевой пас, но Грабара Камил из команды Орхус начеку и спасает ситуацию.
8'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
7'
Сильный дождь сегодня.
7'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
6'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Окс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
5'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Головой пробил Ван Веерт Том, но голкипер отбил его в поле!
5'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
3'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
3'
Опасность предотвращена - Анкерсен Якоб из команды Орхус вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
3'
2'
Каспер Лундинг из команды Орхус играет слишком грубо. Андерсен Лукас оказался на газоне.
2'
Окс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Окс Филипп из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Каспер Лундинг
1'
Каспер Лундинг из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Алжир: Лига 1
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Примера Б
Позже 0 Нуэва Чикаго 0 Чакарита Хуниорс Позже 0 Лос-Андес 0 Сантамарина Позже 0 Ферро Карриль 0 Депортиво Морон Позже 0 Олимпо 0 Темперлей Позже 0 Браун Адроге 0 Индепендиенте Ривадавия Позже 0 Гильермо Браун 0 Атлетико Митре Позже 0 Сентраль Кордоба 0 Химнасия Хухуй Позже 0 Альмагро 0 Дефенсорес де Бельграно Позже 0 Атлетико Рафаэла 0 Институто
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Аргентина: Федераль A. Понижение. Зона C
Аргентина: Федераль A. Понижение. Зона D
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Индия: Суперлига Индии (Финал)
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Суперкубок (Финал)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: USL Championship
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Япония: Джей-лига
Итог 1 Саган Тосу 0 Джубило Ивата Итог 1 Токио 0 Нагойя Грампус Итог 1 Виссел Кобе 1 Симидзу С-Палс Итог 1 Консадоле Саппоро 3 Касима Антлерс Итог 0 Кавасаки Фронтале 1 Гамба Осака Итог 1 Санфречче Хиросима 0 Мацумото Ямага Итог 1 Серезо Осака 2 Урава Редс Итог 2 Оита Тринита 0 Йокогама Маринос Итог 2 Сёнан Бельмаре 1 Вегальта Сендай
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить