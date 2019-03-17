Стадион: Nature Energy Park
Первый тайм
19'
19'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
18'
Удар от ворот произведет Раннерс
18'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
17'
17'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Оденсе вступил в отбор удачно
16'
15'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
14'
Конбой Кевин из команды Раннерс играет слишком грубо. Томасен Йенс оказался на газоне.
13'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
13'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
12'
12'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
10'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Клеве Троэльс оказался на газоне.
10'
10'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Удар от ворот произведет Оденсе
8'
Плохо сыграл Грютебуст Стен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
7'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс играет слишком грубо. Клеве Троэльс оказался на газоне.
6'
Томасен Йенс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
5'
Оденсе начинает контратаку
5'
Хорошую попытку сделал Эгхо Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Грютебуст Стен из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
4'
Конбой Кевин наказан за толчок Лаурсен Райан
3'
2'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
1'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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