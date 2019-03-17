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Стадион:
Оденсе
0:0
Первый тайм: 20'
Раннерс
0' 20'
Первый тайм
19'
Оденсе контролирует мяч.
19'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
Оденсе контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Раннерс
18'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
17'
Оденсе контролирует мяч.
17'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Оденсе вступил в отбор удачно
16'
Оденсе контролирует мяч.
15'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
14'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
Фол, нарушение
14'
Конбой Кевин из команды Раннерс играет слишком грубо. Томасен Йенс оказался на газоне.
13'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
13'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
12'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
Фол, нарушение
10'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Клеве Троэльс оказался на газоне.
10'
Оденсе контролирует мяч.
10'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Оденсе
8'
Плохо сыграл Грютебуст Стен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
7'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
6'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс играет слишком грубо. Клеве Троэльс оказался на газоне.
6'
Томасен Йенс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Оденсе контролирует мяч.
5'
Оденсе начинает контратаку
5'
Хорошую попытку сделал Эгхо Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Грютебуст Стен из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
4'
Конбой Кевин наказан за толчок Лаурсен Райан
3'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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