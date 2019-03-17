Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 5017
1:0
14' ГолХанссон Халлюр
24' Желтая карточкаАраюури Паулус
1:1
36' ГолРадошевич Йосип
1:2
40' ГолВильчек Камиль
71' Желтая карточкаАндерсен Мадс
1:3
72' ГолВильчек Камиль
86' Желтая карточкаJens Martin Gammelby
Второй тайм
94'
Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
Матч возобновлен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
93'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Louka Prip
93'
92'
92'
Шанс! Борринг Йонас из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
92'
92'
Тибблинг Симон задерживает мяч рукой
91'
Оливер Дрост из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Рёкер Бенедикт
89'
89'
Оливер Дрост из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
88'
Мукхтар Хани наказан за толчок Себастьян Аванзини
88'
Кайзер Доминик из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
87'
Вильчек Камиль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Опасность! Мукхтар Хани из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
87'
87'
87'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Йенс Мартин Гаммельбю получил желтую карточку от судьи
86'
Судья сигнализирует, что Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Себастьян Аванзини
86'
86'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Квист Миккель
85'
85'
84'
83'
83'
82'
Тактическая замена. Ламб Микаэл уходит с поля и его заменяет Матиас Нильсен
82'
81'
80'
ШАНС! Эрцег Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Брондбю начинает контратаку
79'
79'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
77'
ШАНС! Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
76'
Шанс! Борринг Йонас из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
75'
75'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
74'
Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Судья сигнализирует, что Эрцег Анте из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Руне Франтсен
72'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль забивает!
72'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Андерсен Мадс получил желтую карточку от судьи
71'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
70'
70'
ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
70'
69'
Судья сигнализирует, что Халими Бесар из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Руне Франтсен
68'
68'
Louka Prip из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
68'
Судья сигнализирует, что Louka Prip из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
67'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Тактическая замена. Хедлунд Симон уходит с поля и его заменяет Эрцег Анте
65'
65'
ШАНС! Мукхтар Хани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Хедлунд Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
64'
64'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Каспер Юнкер уходит с поля и его заменяет Себастьян Аванзини
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Вильчек Камиль из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
61'
60'
Вильчек Камиль наказан за толчок Ханссон Халлюр
60'
Кайзер Доминик из команды Брондбю подал угловой слева.
59'
Халими Бесар из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
58'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
58'
58'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Руне Франтсен нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
Оливер Дрост из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Кайзер Доминик нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
56'
56'
Борринг Йонас из команды Хорсенс играет слишком грубо. Араюури Паулус оказался на газоне.
55'
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 5017 болельщиков
54'
Квист Миккель из команды Хорсенс в офсайде
54'
54'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс подал угловой справа.
53'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Андерсен Мадс наказан за толчок Вильчек Камиль
52'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Радошевич Йосип из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
50'
50'
Мукхтар Хани из команды Брондбю играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
50'
50'
Шанс! Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю пробил головой, но мимо
49'
Кайзер Доминик из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
49'
Кайзер Доминик из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
49'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Юнг Антони из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Нильсен Сиверт нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
46'
46'
Халими Бесар делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
46'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
45'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
45'
Юнг Антони делает длинную передачу вперед
45'
44'
44'
Кайзер Доминик из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
Шанс! Оливер Дрост из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
43'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс подал угловой слева.
43'
Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
42'
40'
Кайзер Доминик сделал результативную передачу.
40'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Вильчек Камиль из команды команды Брондбю.
40'
Опасность! Кайзер Доминик из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Андерсен Мадс нарушает правила. Халими Бесар пострадал
39'
39'
Руне Франтсен делает длинную передачу вперед
38'
38'
Хедлунд Симон из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
37'
Нильсен Сиверт задерживает мяч рукой
36'
Кайзер Доминик сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Радошевич Йосип из команды Брондбю переиграл вратаря дальним ударом!
36'
Андерсен Мадс наказан за толчок Вильчек Камиль
35'
35'
Араюури Паулус из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
35'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Хедлунд Симон
33'
33'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
32'
32'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
31'
31'
Халими Бесар из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
31'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Юнг Антони из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Матч возобновлен
29'
Петер Нюманн получил травму и заменен. Борринг Йонас выходит на поле.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Петер Нюманн получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Петер Нюманн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Хедлунд Симон из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
26'
26'
26'
26'
25'
Louka Prip бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
25'
25'
24'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
24'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
23'
23'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
22'
22'
ШАНС! Мукхтар Хани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Юнг Антони из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
21'
20'
20'
Радошевич Йосип из команды Брондбю делает неудачный навес.
20'
20'
Кайзер Доминик из команды Брондбю подал угловой слева.
19'
Руне Франтсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
18'
18'
17'
Louka Prip из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Хедлунд Симон из команды Брондбю в офсайде
16'
15'
15'
14'
ГОЛ! Легко закончил атаку Ханссон Халлюр из команды Хорсенс, забив в пустые ворота!
14'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
14'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Louka Prip нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
13'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
12'
11'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
11'
Хедлунд Симон из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Каспер Юнкер наказан за толчок Араюури Паулус
9'
Вильчек Камиль наказан за толчок Андерсен Мадс
9'
8'
8'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
6'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Louka Prip из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Йенс Мартин Гаммельбю
6'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
3'
3'
3'
Louka Prip из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
2'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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