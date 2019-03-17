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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5017
Хорсенс
1:3
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
14' Гол
Ханссон Халлюр
24' Желтая карточка
Араюури Паулус
1:1
36' Гол
Радошевич Йосип
1:2
40' Гол
Вильчек Камиль
71' Желтая карточка
Андерсен Мадс
1:3
72' Гол
Вильчек Камиль
86' Желтая карточка
Jens Martin Gammelby
90'+4
Второй тайм
94'
Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
94'
Оливер Дрост из команды Хорсенс подал угловой слева.
94'
Матч возобновлен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Louka Prip
93'
Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Удар от ворот произведет Брондбю
92'
Шанс! Борринг Йонас из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
92'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Тибблинг Симон задерживает мяч рукой
91'
Оливер Дрост из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Рёкер Бенедикт
89'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Оливер Дрост из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Мукхтар Хани наказан за толчок Себастьян Аванзини
Угловой
88'
Кайзер Доминик из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
87'
Вильчек Камиль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Опасность! Мукхтар Хани из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
87'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
87'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
86'
Йенс Мартин Гаммельбю получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Себастьян Аванзини
86'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Квист Миккель
85'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Удар от ворот произведет Брондбю
82'
Тактическая замена. Ламб Микаэл уходит с поля и его заменяет Матиас Нильсен
82'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
81'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
ШАНС! Эрцег Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Брондбю начинает контратаку
79'
Удар от ворот произведет Брондбю
79'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
ШАНС! Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Шанс! Борринг Йонас из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
75'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
74'
Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Эрцег Анте из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Руне Франтсен
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль забивает!
72'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
71'
Андерсен Мадс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
70'
Удар от ворот произведет Брондбю
70'
ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Халими Бесар из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Руне Франтсен
68'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Louka Prip из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Louka Prip из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
67'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Тактическая замена. Хедлунд Симон уходит с поля и его заменяет Эрцег Анте
65'
Удар от ворот произведет Хорсенс
65'
ШАНС! Мукхтар Хани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Хедлунд Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Угловой
64'
Кайзер Доминик из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
64'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Каспер Юнкер уходит с поля и его заменяет Себастьян Аванзини
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Вильчек Камиль из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
60'
Вильчек Камиль наказан за толчок Ханссон Халлюр
Угловой
60'
Кайзер Доминик из команды Брондбю подал угловой слева.
59'
Халими Бесар из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
58'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
58'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
58'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Руне Франтсен нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Оливер Дрост из команды Хорсенс подал угловой слева.
57'
Оливер Дрост из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Кайзер Доминик нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
56'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Фол, нарушение
56'
Борринг Йонас из команды Хорсенс играет слишком грубо. Араюури Паулус оказался на газоне.
55'
Удар от ворот произведет Брондбю
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 5017 болельщиков
Офсайд
54'
Квист Миккель из команды Хорсенс в офсайде
54'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
54'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс подал угловой справа.
53'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Андерсен Мадс наказан за толчок Вильчек Камиль
52'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Радошевич Йосип из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Удар от ворот произведет Брондбю
50'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
50'
Мукхтар Хани из команды Брондбю играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
50'
Удар от ворот произведет Хорсенс
50'
Шанс! Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю пробил головой, но мимо
49'
Кайзер Доминик из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Кайзер Доминик из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
49'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Юнг Антони из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Нильсен Сиверт нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Халими Бесар делает длинную передачу вперед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
46'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
Удар от ворот произведет Хорсенс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
45'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
45'
Юнг Антони делает длинную передачу вперед
45'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Кайзер Доминик из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Удар от ворот произведет Брондбю
43'
Шанс! Оливер Дрост из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс подал угловой слева.
43'
Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
42'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Кайзер Доминик сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Вильчек Камиль из команды команды Брондбю.
40'
Опасность! Кайзер Доминик из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
40'
Андерсен Мадс нарушает правила. Халими Бесар пострадал
39'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
39'
Руне Франтсен делает длинную передачу вперед
38'
Удар от ворот произведет Брондбю
38'
Хедлунд Симон из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Фол, нарушение
37'
Нильсен Сиверт задерживает мяч рукой
36'
Кайзер Доминик сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Радошевич Йосип из команды Брондбю переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
36'
Андерсен Мадс наказан за толчок Вильчек Камиль
35'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Араюури Паулус из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
35'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Хедлунд Симон
33'
Удар от ворот произведет Хорсенс
33'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
32'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
32'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Халими Бесар из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
31'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
31'
Кайзер Доминик из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
31'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Юнг Антони из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
30'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Петер Нюманн получил травму и заменен. Борринг Йонас выходит на поле.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Петер Нюманн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Петер Нюманн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Хедлунд Симон из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
27'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
26'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Louka Prip бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
25'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
24'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
23'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Хорсенс
22'
ШАНС! Мукхтар Хани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Юнг Антони из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Удар от ворот произведет Хорсенс
21'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
21'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Хорсенс
20'
Радошевич Йосип из команды Брондбю делает неудачный навес.
20'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Кайзер Доминик из команды Брондбю подал угловой слева.
19'
Руне Франтсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Брондбю
18'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Оливер Дрост из команды Хорсенс подал угловой слева.
17'
Louka Prip из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
17'
Хедлунд Симон из команды Брондбю в офсайде
16'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
14'
ГОЛ! Легко закончил атаку Ханссон Халлюр из команды Хорсенс, забив в пустые ворота!
14'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Louka Prip нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Хорсенс
11'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
11'
Хедлунд Симон из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Кайзер Доминик из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
11'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
10'
Каспер Юнкер наказан за толчок Араюури Паулус
Фол, нарушение
9'
Вильчек Камиль наказан за толчок Андерсен Мадс
9'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Брондбю
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
6'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Louka Prip из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Йенс Мартин Гаммельбю
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
5'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
3'
Louka Prip из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
3'
Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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