Стадион: Nord Energi Arena
0:0
Первый тайм: 19'
Первый тайм
20'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн направляет мяч в штрафную площадку, но Тернес Микаэль выбегает и ловит мяч
19'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
18'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель в офсайде
18'
Вендсиссель совершает вбрасывание на половине поля противника
18'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
17'
Нельссон Виктор пробует нанести удар издали, но Тернес Микаэль ловит мяч
17'
Плохо сыграл Конате Тьемоко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
16'
Педерсен Мадс мяч отрикошетил от ворот
16'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель в офсайде
16'
Опасность! Якоб Хьорт из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Нельссон Виктор делает длинную передачу вперед
14'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель в офсайде
13'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Отличный пас сделал Серен Хенриксен из команды Вендсиссель, но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.
13'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
12'
Отличный пас сделал Доньё Годсвей из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Опасность! Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Вендсиссель контролирует мяч.
8'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель в офсайде
8'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн в офсайде
7'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Якоб Хьорт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
7'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Судья сигнализирует, что Штайнманн Матти из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Педерсен Мадс
5'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Ульрик Йтергард Йенсен
4'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
4'
Мозес Опондо из команды Вендсиссель забрасывает мяч в штрафную.
4'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой слева.
3'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
2'
Вендсиссель контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Норшеланн
1'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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