Стадион: Блю-Уотер Арена
Первый тайм
20'
20'
ШАНС! Кристенсен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
19'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
19'
19'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
18'
Остин Родольф бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
17'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Давидсен Вильормур из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Хольсе Карло
17'
17'
16'
16'
Яковенко Юрий нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
ШАНС! Яковенко Юрий вышел один-на-один с голкипером...
16'
Яковенко Юрий из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
15'
Кауко Йони из команды Эсбьерг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
14'
Илич Бранко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
14'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
13'
12'
12'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
11'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
11'
Вайле начинает контратаку
11'
Эсбьерг контролирует мяч.
10'
Хальберг Мелькер из команды Вайле толкнул локтем оппонента - фол.
9'
9'
Имед Луати из команды Вайле делает неудачный навес.
9'
Даниэль Аньембе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кристенсен Матиас бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
8'
Илич Бранко наказан за толчок Кристенсен Матиас
7'
Эсбьерг начинает контратаку
7'
7'
Имед Луати из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Имед Луати из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг разыграл угловой с левого угла.
5'
Кауко Йони мяч отрикошетил от ворот
4'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
4'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
4'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
4'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Вайле контролирует мяч.
3'
2'
2'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
2'
Отличные скиллы показывает Якоб Лунги Серенсен, обводя своих соперников
2'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
2'
2'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
1'
1'
Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эсбьерг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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