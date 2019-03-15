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Стадион:
Спортинг Л
1:0
Конец матча
Санта-Клара
0'
1:0
59' Гол
Рафинья Диас
67' Желтая карточка
Ламас Бруно
69' Желтая карточка
Думбия Идрисса
73' Желтая карточка
Матьё Жереми
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Санта-Клара делает замену. Guilherme Schettine уходит с поля, а Диогу Лопес де Лима Пабло выходит на его замену.
76'
Спортинг Л делает замену. Думбия Идрисса уходит с поля, а Луиш Мигел выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Матьё Жереми получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Думбия Идрисса получил желтую карточку от судьи
69'
Санта-Клара делает замену. Хриен Мартин уходит с поля, а Укра Андре выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Ламас Бруно получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Рафинья Диас бьет в цель!
58'
Санта-Клара делает замену. Эвуна Малик уходит с поля, а зе Манель выходит на его замену.
57'
Спортинг Л делает замену. Cristian Borja уходит с поля, а Диаби Абдулай выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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