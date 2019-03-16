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Стадион:
Порту
1:0
Второй тайм: 57'
Маритиму
0'
6' Красная карточка
Африко Лукас
45' Желтая карточка
Пепе Кеплер
1:0
57' Пенальти
 57'
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Второй тайм
46'
Порту делает замену. Пепе Кеплер уходит с поля, а Манафа Вилсон выходит на его замену.
46'
Маритиму делает замену. Сантос Рене уходит с поля, а Клебер Жан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Пепе Кеплер получил желтую карточку от судьи
6'
УДАЛЕНИЕ! - Африко Лукас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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