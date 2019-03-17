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Стадион:
Насьонал Мадейра
0:1
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
36' Гол
Ronan III
48' Желтая карточка
Серкейра Мауру
64' Желтая карточка
Carlos XI
70' Желтая карточка
Гонсалвеш Витор
90' Желтая карточка
Кассама Элизеу
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кассама Элизеу получил желтую карточку от судьи
82'
Насьонал Мадейра делает замену. Jota уходит с поля, а Палочевич Александар выходит на его замену.
78'
Риу Аве делает замену. Коэнтрау Фабиу уходит с поля, а Матеус Рейс выходит на его замену.
77'
Риу Аве делает замену. Ronan уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Гонсалвеш Витор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Carlos получил желтую карточку от судьи
64'
Насьонал Мадейра делает замену. Вити Витиньеш уходит с поля, а Риаскос Брайан выходит на его замену.
60'
Риу Аве делает замену. Мурило Энрике уходит с поля, а Carlos выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Серкейра Мауру получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Ronan бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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