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Стадион:
Белененсеш
2:2
Конец матча
Портимоненсе
0'
0:1
3' Гол
Боа Морте Аилтон
0:2
18' Гол
Мартинес Джексон
1:2
49' Гол
Лика Перейра
60' Желтая карточка
Henrique XXII
2:2
67' Гол
Jonathan Lucca
74' Желтая карточка
Nicolas Velez
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Портимоненсе делает замену. Боа Морте Аилтон уходит с поля, а Хакмен Эммануэль выходит на его замену.
80'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Ruster выходит на его замену.
76'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Николас Велас получил желтую карточку от судьи
70'
Белененсеш делает замену. Санья Пьер уходит с поля, а Diogo Calila выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Jonathan Lucca бьет в цель!
66'
Белененсеш делает замену. Кикаш уходит с поля, а Николас Велас выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Henrique получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Белененсеш делает замену. Клейтон Жозе уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Мартинес Джексон бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Боа Морте Аилтон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nacional. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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