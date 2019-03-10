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Стадион:
Аланьяспор
2:1
Конец матча
Эрзурум ББ
0'
1:0
45' Гол
Сиссе Паписс
1:0
51' Не забитый пенальти
Сиссе Паписс
57' Желтая карточка
Канструп Пьер
2:0
59' Пенальти
Велинтон Соуза
71' Желтая карточка
Суну Жиль
2:1
77' Пенальти
Суну Жиль
90' Желтая карточка
Алкылыч Дженк Ахмет
2:1
90' Не забитый пенальти
Сиссе Паписс
90'+9
Второй тайм
Описание гола
90'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сиссе Паписс пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
90'
Алкылыч Дженк Ахмет получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аланьяспор делает замену. Туфан Озан уходит с поля, а Ялчынер Таха выходит на его замену.
78'
Аланьяспор делает замену. Шурал Йозеф уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Суну Жиль из команды Эрзурум ББ забивает с точки!
75'
Эрзурум ББ делает замену. Щук Ясмин уходит с поля, а Антальяли Тайлан выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Суну Жиль получил желтую карточку от судьи
62'
Эрзурум ББ делает замену. Samuel Emem Eduok уходит с поля, а Суну Жиль выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Велинтон Соуза из команды Аланьяспор забивает с точки!
Желтая карточка
57'
Канструп Пьер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сиссе Паписс пробил пенальти, но не смог забить!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
34'
Эрзурум ББ делает замену. Ibrahim Akdag уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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