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Стадион:
Трабзонспор
2:1
Конец матча
Акхисар
0'
29' Желтая карточка
Хоссейни Маджид
34' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
62' Желтая карточка
Abdulkadir Parmak
62' Желтая карточка
Сержиньо Минейро
0:1
65' Гол
Бокила Лотетека
66' Желтая карточка
Чорекчи Камил
69' Желтая карточка
Явру Зеки
1:1
70' Гол
Нвакаеме Энтони
71' Желтая карточка
Бокила Лотетека
2:1
76' Пенальти
Соса Хосе
79' Желтая карточка
Шахан Олджай
90'+8
Второй тайм
85'
Акхисар делает замену. Барбоза Элдер уходит с поля, а Регаттен Адриен выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Шахан Олджай получил желтую карточку от судьи
78'
Акхисар делает замену. Сиссоко Абдулвхаид уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Соса Хосе из команды Трабзонспор забивает с точки!
72'
Акхисар делает замену. Бокила Лотетека уходит с поля, а Лопеш Мигел выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Бокила Лотетека получил желтую карточку от судьи
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Нвакаеме Энтони бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
67'
Трабзонспор делает замену. Язиджи Юсуф уходит с поля, а Шахан Олджай выходит на его замену.
66'
Трабзонспор делает замену. Чорекчи Камил уходит с поля, а Туре Зарго выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Чорекчи Камил получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Бокила Лотетека бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Сержиньо Минейро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Abdulkadir Parmak получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Язиджи Юсуф получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Хоссейни Маджид получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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