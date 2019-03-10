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Стадион:
Ризеспор
3:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
3' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
1:0
22' Гол
Мурики Ведат
30' Желтая карточка
Болдрин Фернандо
39' Желтая карточка
Мурики Ведат
2:0
56' Гол
Саму Гарсия
59' Желтая карточка
Саму Гарсия
3:0
66' Пенальти
Мурики Ведат
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кайсериспор делает замену. Аджар Хасан уходит с поля, а Кучер Александр выходит на его замену.
87'
Ризеспор делает замену. Болдрин Фернандо уходит с поля, а Саймак Мустафа выходит на его замену.
81'
Ризеспор делает замену. Чагиран Муса уходит с поля, а Накулма Преджус выходит на его замену.
81'
Кайсериспор делает замену. Булут Умут уходит с поля, а Варела Силвештре выходит на его замену.
75'
Ризеспор делает замену. Умар Амину уходит с поля, а Marwane Saadane выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Мурики Ведат из команды Ризеспор забивает с точки!
64'
Кайсериспор делает замену. Туран Атила уходит с поля, а Гьян Асамоа выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Саму Гарсия получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Саму Гарсия бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Мурики Ведат получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Болдрин Фернандо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Мурики Ведат бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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