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Стадион:
Галатасарай
0:0
Первый тайм: 12'
Антальяспор
0' 12'
Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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