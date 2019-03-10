Стадион: Водафон
11' Желтая карточкаЛяич Адем
1:0
14' ГолЛяич Адем
1:1
20' ГолШахинер Омер Али
23' Желтая карточкаУйсал Неджип
27' Желтая карточкаMucahit Akcay
33' Желтая карточкаФилипович Петар
2:1
34' ГолЙилмаз Бурак
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Коньяспор делает замену. Траоре Абду II уходит с поля, а Хаджиахметович Амир выходит на его замену.
34'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак бьет в цель!
33'
Филипович Петар получил желтую карточку от судьи
27'
Mucahit Akcay получил желтую карточку от судьи
23'
Уйсал Неджип получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Шахинер Омер Али бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Ляич Адем бьет в цель!
11'
Ляич Адем получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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