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Стадион:
Бешикташ
2:1
Второй тайм: 55'
Коньяспор
0'
11' Желтая карточка
Ляич Адем
1:0
14' Гол
Ляич Адем
1:1
20' Гол
Шахинер Омер Али
23' Желтая карточка
Уйсал Неджип
27' Желтая карточка
Mucahit Akcay
33' Желтая карточка
Филипович Петар
2:1
34' Гол
Йилмаз Бурак
55'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Коньяспор делает замену. Траоре Абду II уходит с поля, а Хаджиахметович Амир выходит на его замену.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Филипович Петар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Mucahit Akcay получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Уйсал Неджип получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Шахинер Омер Али бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ляич Адем бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Ляич Адем получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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