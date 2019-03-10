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Стадион:
Гёзтепе
0:0
Конец матча
Касымпаша
0'
45' Желтая карточка
Садику Лорет
87' Желтая карточка
Тити
87' Желтая карточка
Перица Стипе
90' Желтая карточка
Сербест Таркан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сербест Таркан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Перица Стипе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Тити получил желтую карточку от судьи
81'
Касымпаша делает замену. Хафез Карим уходит с поля, а Халили Абдул выходит на его замену.
76'
Гёзтепе делает замену. Борхес Сельсо уходит с поля, а Поко Андре выходит на его замену.
74'
Касымпаша делает замену. Садику Лорет уходит с поля, а Хайрадинович Харис выходит на его замену.
68'
Гёзтепе делает замену. Нгандо Аксель уходит с поля, а Акбунар Халиль выходит на его замену.
66'
Касымпаша делает замену. Койта Бенгали-Фоде уходит с поля, а Перица Стипе выходит на его замену.
59'
Гёзтепе делает замену. Озтекин Ясин уходит с поля, а Джером Кэмерон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Садику Лорет получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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