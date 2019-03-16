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Велес Сарсфилд
1:0
Второй тайм: 80'
Атлетико Тукуман
0'
1:0
43' Гол
Agustin Bouzat
70' Желтая карточка
Agustin Bouzat
70' Желтая карточка
Аберо Виллиан
71' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
74' Желтая карточка
Сан Роман Хосе
80'
Второй тайм
Желтая карточка
74'
Сан Роман Хосе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Нуньес Хервасио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Аберо Виллиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
68'
Велес Сарсфилд делает замену. Thiago Almada уходит с поля, а Joaquin Laso выходит на его замену.
63'
Атлетико Тукуман делает замену. David Barbona уходит с поля, а Ramiro Carrera выходит на его замену.
46'
Атлетико Тукуман делает замену. Мерсьер Хуан уходит с поля, а Хавьер Фабиан Толедо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Атлетико Тукуман делает замену. Матос Мауро уходит с поля, а Fabio Alvarez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Agustin Bouzat бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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