3:0
Конец матча
1:0
1' ГолFranco Troyansky
2:0
14' ГолFranco Troyansky
45' Желтая карточкаBruno Pitton
45' Желтая карточкаTiago Pagnussat
49' Желтая карточкаФакундо Киньон
3:0
50' ГолDiego Zabala
53' Желтая карточкаGabriel Carrasco
85' Желтая карточкаMauro Pitton
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Ланус делает замену. Gabriel Carrasco уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
85'
Mauro Pitton получил желтую карточку от судьи
84'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Lucas Rios выходит на его замену.
73'
Унион Санта-Фе делает замену. Николас Маззола уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
70'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Javier Mendez выходит на его замену.
60'
Ланус делает замену. Tomas Belmonte уходит с поля, а Guillermo Acosta выходит на его замену.
53'
Gabriel Carrasco получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Diego Zabala бьет в цель!
49'
Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Tiago Pagnussat получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Bruno Pitton получил желтую карточку от судьи
27'
Ланус делает замену. Ди Пласидо Леонель уходит с поля, а Мартинеc Пабло выходит на его замену.
14'
Г О О О О Л - Franco Troyansky бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Franco Troyansky бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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