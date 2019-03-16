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Унион Санта-Фе
3:0
Конец матча
Ланус
0'
1:0
1' Гол
Franco Troyansky
2:0
14' Гол
Franco Troyansky
45' Желтая карточка
Bruno Pitton
45' Желтая карточка
Tiago Pagnussat
49' Желтая карточка
Факундо Киньон
3:0
50' Гол
Diego Zabala
53' Желтая карточка
Gabriel Carrasco
85' Желтая карточка
Mauro Pitton
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Ланус делает замену. Gabriel Carrasco уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Mauro Pitton получил желтую карточку от судьи
84'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Lucas Rios выходит на его замену.
73'
Унион Санта-Фе делает замену. Николас Маззола уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
70'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Javier Mendez выходит на его замену.
60'
Ланус делает замену. Tomas Belmonte уходит с поля, а Guillermo Acosta выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Gabriel Carrasco получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Diego Zabala бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Tiago Pagnussat получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Bruno Pitton получил желтую карточку от судьи
27'
Ланус делает замену. Ди Пласидо Леонель уходит с поля, а Мартинеc Пабло выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Franco Troyansky бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Franco Troyansky бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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