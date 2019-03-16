1:0
25' ГолCristian Chavez I
2:0
39' ГолСтраккуалурси Денис
45' Желтая карточкаFernando Zuqui
3:0
51' ГолРуис Алан
Второй тайм
51'
Г О О О О Л - Руис Алан бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Колон делает замену. Адриан Бастия уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Fernando Zuqui получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Страккуалурси Денис бьет в цель!
32'
Альдосиви делает замену. Кристиан Габриел Чавес уходит с поля, а Страккуалурси Денис выходит на его замену.
25'
Г О О О О Л - Кристиан Габриел Чавес бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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