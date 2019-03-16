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Альдосиви
3:0
Второй тайм: 56'
Колон
0'
1:0
25' Гол
Cristian Chavez I
2:0
39' Гол
Страккуалурси Денис
45' Желтая карточка
Fernando Zuqui
3:0
51' Гол
Руис Алан
56'
Второй тайм
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Руис Алан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Колон делает замену. Адриан Бастия уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Fernando Zuqui получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Страккуалурси Денис бьет в цель!
32'
Альдосиви делает замену. Кристиан Габриел Чавес уходит с поля, а Страккуалурси Денис выходит на его замену.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Кристиан Габриел Чавес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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