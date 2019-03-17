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Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
2' Гол
Лисандро Лопес III
15' Желтая карточка
Leonardo Sequeira
35' Желтая карточка
Сигали Леонардо
51' Желтая карточка
Marcelo Herrera
82' Желтая карточка
Мена Эухенио
86' Желтая карточка
Juan Brunetta
90' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Julian Alejo Lopez получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Julian Alejo Lopez выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Juan Brunetta получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Мена Эухенио получил желтую карточку от судьи
79'
Расинг Авельянеда делает замену. Солари Аугусто уходит с поля, а Кардосо Нери выходит на его замену.
76'
Бельграно делает замену. Максимилиано Луго уходит с поля, а Gonzalo Lencina выходит на его замену.
71'
Расинг Авельянеда делает замену. Цвитанич Дарио уходит с поля, а Кристальдо Хонатан выходит на его замену.
56'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Juan Brunetta выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бельграно делает замену. Мели Сесар уходит с поля, а Gabriel Gudino выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Leonardo Sequeira получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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