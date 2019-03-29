Стадион: Санкорп
0:1
Второй тайм: 56'
0:1
1' ГолКалвер Аарон
48' Желтая карточкаDylan Wenzel-Halls
50' Желтая карточкаМайкл Зулло
Второй тайм
50'
Майкл Зулло получил желтую карточку от судьи
48'
Dylan Wenzel-Halls получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
1'
Г О О О О Л - Калвер Аарон бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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