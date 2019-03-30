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Стадион:
Веллингтон Феникс
4:1
Второй тайм: 73'
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
1' Гол
David Williams III
23' Желтая карточка
Antony Golec
36' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
55' Желтая карточка
Max Burgess
57' Желтая карточка
Nigel Boogaard
2:0
60' Пенальти
David Williams III
2:1
62' Гол
О'Донован Рой
3:1
65' Гол
David Williams III
4:1
73' Гол
 73'
Второй тайм
Описание гола
73'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Дэвид Уильямс бьет в цель!
Описание гола
62'
Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Дэвид Уильямс из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
Желтая карточка
57'
Найджел Бугард получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Max Burgess получил желтую карточку от судьи
55'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Веллингтон Феникс делает замену. Фентон Луис уходит с поля, а Callan Elliot выходит на его замену.
Желтая карточка
36'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Энтони Голец получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Дэвид Уильямс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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