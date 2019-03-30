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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
3:0
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
35' Пенальти
Риера Ориоль
40' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
42' Желтая карточка
Брэттан Люк
45' Желтая карточка
Риера Ориоль
2:0
53' Гол
Mitchell Duke
80' Желтая карточка
Raul Llorente
80' Желтая карточка
Харрисон Шейон
80' Желтая карточка
Махази Рашид
3:0
84' Гол
Риера Ориоль
90' Желтая карточка
Гуд Кёртис
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Гуд Кёртис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Махази Рашид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Харрисон Шейон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Рауль Льоренте получил желтую карточку от судьи
75'
Вестерн Сидней Уондерерз делает замену. Митчелл Дюк уходит с поля, а Баумйоханн Александер выходит на его замену.
75'
Мельбурн Сити делает замену. Гриффитс Ростин уходит с поля, а Conor Metcalfe выходит на его замену.
66'
Вестерн Сидней Уондерерз делает замену. Giancarlo Gallifuoco уходит с поля, а Keanu Baccus выходит на его замену.
61'
Мельбурн Сити делает замену. Беренге Флорен уходит с поля, а Макгри Райли выходит на его замену.
60'
Мельбурн Сити делает замену. Якопо ла Рокка уходит с поля, а Lachlan Wales выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Митчелл Дюк бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Вестерн Сидней Уондерерз делает замену. Боневасиа Ролиней уходит с поля, а Меджок Мэньиэл выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Риера Ориоль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Гриффитс Ростин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Риера Ориоль из команды Вестерн Сидней Уондерерз забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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