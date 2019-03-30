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Стадион:
Перт Глори
0:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
24' Желтая карточка
Кастро Диего
0:1
25' Гол
Тойвонен Ола
29' Желтая карточка
Тойвонен Ола
45' Желтая карточка
Антонис Терри
63' Желтая карточка
Валери Карл
0:2
67' Пенальти
Хонда Кейсуке
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Мельбурн Виктори делает замену. Нидермайер Георг уходит с поля, а Thomas Deng выходит на его замену.
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Барбарусес Костас уходит с поля, а Elvis Kamsoba выходит на его замену.
81'
Перт Глори делает замену. Дино Джулбич уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
76'
Мельбурн Виктори делает замену. Антонис Терри уходит с поля, а Corey Brown выходит на его замену.
72'
Перт Глори делает замену. Хуанде Хуан уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Хонда Кейсуке из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
Желтая карточка
63'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
60'
Перт Глори делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Кио Эндрю выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Кастро Диего получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HBF Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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