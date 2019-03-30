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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Нюрнберг
3:0
Конец матча
Аугсбург
0'
25' Желтая карточка
Чжи Дон-Вонь
26' Желтая карточка
Бауэр Роберт
1:0
52' Гол
Исхак Микаэль
55' Желтая карточка
Байер Даниэль
82' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
2:0
88' Гол
Перейра Матеус
3:0
90' Гол
Лёвен Эдуард
90'+5
Второй тайм
95'
Нюрнберг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Кордова Серхио из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Иво Иличевич
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
93'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
91'
Эррас Патрик сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Лёвен Эдуард изменил счет на табло!
91'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
91'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Выглядело как неплохой момент. Бауэр Роберт из команды Нюрнберг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Угловой
90'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг разыграл угловой с правого угла.
90'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
90'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
88'
Ляйбольд Тим сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Перейра Матеус изменил счет на табло!
88'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
88'
Нюрнберг начинает контратаку
88'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
87'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
87'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
86'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бауэр Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
85'
Дансо Кевин наказан за толчок Исхак Микаэль
84'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Иво Иличевич
Фол, нарушение
84'
Кордова Серхио наказан за толчок Марграйттер Георг
83'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
82'
Грегорич Михаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Грегорич Михаэль грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Матеус
Фол, нарушение
82'
Ляйбольд Тим наказан за толчок Грегорич Михаэль
81'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Кордова Серхио наказан за толчок Марграйттер Георг
80'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
80'
Кордова Серхио наказан за толчок Лёвен Эдуард
79'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг пасует в штрафную, но Кобель Грегор выходит и ловит мяч.
79'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Матч возобновлен
78'
Тактическая замена. Ку Джачхоль уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
77'
Кубо Юя из команды Нюрнберг в офсайде
77'
Выглядело как неплохой момент. Беренс Ханно из команды Нюрнберг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
77'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
Травма, повреждение
77'
Исхак Микаэль возвращается на поле.
76'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
76'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
76'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
76'
Беренс Ханно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Рихтер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Рихтер Марко из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
74'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Исхак Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
73'
Аугсбург начинает контратаку
72'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
Фол, нарушение
71'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Байер Даниэль оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Перейра Матеус
69'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
67'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
67'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Кубо Юя из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
67'
Хедира Рани из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
66'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
66'
Макс Филипп из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
65'
Хан Андре из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рихтер Марко из команды Аугсбург.
63'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
63'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Хан Андре оказался на газоне.
62'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг пасует в штрафную, но Кобель Грегор выходит и ловит мяч.
62'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
61'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
61'
Хороший удар издали нанес Байер Даниэль, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
61'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
60'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Нюрнберг контролирует мяч.
58'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
57'
Макс Филипп из команды Аугсбург в офсайде
57'
Удар от ворот произведет Аугсбург
57'
Кубо Юя не смог попасть в створ ударом издали
57'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
56'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Ку Джачхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Байер Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Байер Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Исхак Микаэль
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Эвертон Алмейда III получил травму и заменен. Марграйттер Георг выходит на поле.
52'
Керк Себастьян сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Исхак Микаэль изменил счет на табло!
52'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
51'
Нюрнберг контролирует мяч.
Травма, повреждение
50'
Эвертон Алмейда III возвращается на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Эвертон Алмейда III получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Эвертон Алмейда III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
48'
Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Аугсбург контролирует мяч.
46'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Финнбогасон Альфред уходит с поля и его заменяет Рихтер Марко
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
47'
Кубо Юя из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Керк Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
46'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
46'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Аугсбург
44'
Керк Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
43'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург играет слишком грубо. Лёвен Эдуард оказался на газоне.
43'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
42'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Отличные скиллы показывает Лёвен Эдуард, обводя своих соперников
41'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
41'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Удар от ворот произведет Аугсбург
40'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Аугсбург
39'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
37'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Эррас Патрик из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Ку Джачхоль оказался на газоне.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Мюль Лукас
35'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
35'
Макс Филипп делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
34'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
34'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Отличные скиллы показывает Лёвен Эдуард, обводя своих соперников
33'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Нюрнберг контролирует мяч.
32'
Аугсбург контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Аугсбург
29'
Хорошую попытку сделал Макс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
29'
Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Аугсбург контролирует мяч.
27'
Кубо Юя из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
Желтая карточка
26'
Бауэр Роберт получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
25'
Чжи Дон-Вонь получает желтую карточку за неспортивное поведение
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
25'
Хорошую попытку сделал Чжи Дон-Вонь. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Грегорич Михаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Нюрнберг контролирует мяч.
21'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
21'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Аугсбург
18'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
18'
Гоувелеув Джеффри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
18'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
17'
Хороший удар издали нанес Байер Даниэль, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
Фол, нарушение
17'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Дансо Кевин пострадал.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
16'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Керк Себастьян нанес удар головой, но Кобель Грегор спокойно отбил мяч.
15'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает передачу одноклубнику.
15'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Аугсбург
13'
ШАНС! Мюль Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
12'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
12'
Эвертон Алмейда III из команды Нюрнберг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
12'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
12'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
Фол, нарушение
8'
Беренс Ханно наказан за толчок Байер Даниэль
8'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Плохо сыграл Гоувелеув Джеффри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
7'
Нюрнберг контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Аугсбург
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
5'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
4'
Нюрнберг контролирует мяч.
3'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
2'
Грегорич Михаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
2'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Ку Джачхоль пострадал.
1'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Молдова: Национальный дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

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