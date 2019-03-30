Стадион: Max-Morlock-Stadion
25' Желтая карточкаЧжи Дон-Вонь
26' Желтая карточкаБауэр Роберт
1:0
52' ГолИсхак Микаэль
55' Желтая карточкаБайер Даниэль
82' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
2:0
88' ГолПерейра Матеус
3:0
90' ГолЛёвен Эдуард
Второй тайм
95'
Нюрнберг заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Судья сигнализирует, что Кордова Серхио из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Иво Иличевич
94'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
93'
93'
91'
Эррас Патрик сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Лёвен Эдуард изменил счет на табло!
91'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
91'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Выглядело как неплохой момент. Бауэр Роберт из команды Нюрнберг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
90'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг разыграл угловой с правого угла.
90'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
90'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
88'
Ляйбольд Тим сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Перейра Матеус изменил счет на табло!
88'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
88'
Нюрнберг начинает контратаку
88'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
87'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
87'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
86'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
85'
Бауэр Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Дансо Кевин наказан за толчок Исхак Микаэль
84'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Иво Иличевич
84'
Кордова Серхио наказан за толчок Марграйттер Георг
83'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Грегорич Михаэль получил желтую карточку от судьи
82'
Безумный фол. Грегорич Михаэль грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Матеус
82'
Ляйбольд Тим наказан за толчок Грегорич Михаэль
81'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Кордова Серхио наказан за толчок Марграйттер Георг
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Кордова Серхио наказан за толчок Лёвен Эдуард
79'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг пасует в штрафную, но Кобель Грегор выходит и ловит мяч.
79'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Матч возобновлен
78'
Тактическая замена. Ку Джачхоль уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
Кубо Юя из команды Нюрнберг в офсайде
77'
Выглядело как неплохой момент. Беренс Ханно из команды Нюрнберг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
77'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
77'
Исхак Микаэль возвращается на поле.
76'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
76'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
76'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
76'
Беренс Ханно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Рихтер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Рихтер Марко из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
74'
Матч возобновлен
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Исхак Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
73'
Аугсбург начинает контратаку
72'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
71'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Байер Даниэль оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Перейра Матеус
69'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
68'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
67'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Кубо Юя из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
67'
Хедира Рани из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
66'
66'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Макс Филипп из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
65'
Хан Андре из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рихтер Марко из команды Аугсбург.
63'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Хан Андре оказался на газоне.
62'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг пасует в штрафную, но Кобель Грегор выходит и ловит мяч.
62'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
61'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
61'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
61'
Хороший удар издали нанес Байер Даниэль, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
61'
61'
60'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Нюрнберг контролирует мяч.
58'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Макс Филипп из команды Аугсбург в офсайде
57'
Удар от ворот произведет Аугсбург
57'
Кубо Юя не смог попасть в створ ударом издали
57'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
56'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Ку Джачхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Байер Даниэль получил желтую карточку от судьи
55'
Безумный фол. Байер Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Исхак Микаэль
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Эвертон Алмейда III получил травму и заменен. Марграйттер Георг выходит на поле.
52'
Керк Себастьян сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Исхак Микаэль изменил счет на табло!
52'
51'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
51'
Нюрнберг контролирует мяч.
50'
Эвертон Алмейда III возвращается на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Эвертон Алмейда III получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Эвертон Алмейда III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
48'
Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Аугсбург контролирует мяч.
46'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Финнбогасон Альфред уходит с поля и его заменяет Рихтер Марко
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
47'
Кубо Юя из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Керк Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
46'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Аугсбург
44'
Керк Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург играет слишком грубо. Лёвен Эдуард оказался на газоне.
43'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
42'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Отличные скиллы показывает Лёвен Эдуард, обводя своих соперников
41'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
41'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
40'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Удар от ворот произведет Аугсбург
40'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
39'
Удар от ворот произведет Аугсбург
39'
38'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
37'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Эррас Патрик из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Ку Джачхоль оказался на газоне.
35'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Мюль Лукас
35'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
35'
Макс Филипп делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
34'
34'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Отличные скиллы показывает Лёвен Эдуард, обводя своих соперников
33'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Нюрнберг контролирует мяч.
32'
Аугсбург контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Аугсбург
29'
Хорошую попытку сделал Макс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
29'
Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
28'
Аугсбург контролирует мяч.
27'
Кубо Юя из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
26'
Бауэр Роберт получает желтую карточку за неспортивное поведение
25'
Чжи Дон-Вонь получает желтую карточку за неспортивное поведение
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
25'
Хорошую попытку сделал Чжи Дон-Вонь. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Грегорич Михаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Нюрнберг контролирует мяч.
21'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
21'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Аугсбург
18'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
18'
Гоувелеув Джеффри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
17'
Хороший удар издали нанес Байер Даниэль, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
17'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Дансо Кевин пострадал.
16'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
16'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Керк Себастьян нанес удар головой, но Кобель Грегор спокойно отбил мяч.
15'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает передачу одноклубнику.
15'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Аугсбург
13'
ШАНС! Мюль Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
12'
Эвертон Алмейда III из команды Нюрнберг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
12'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
12'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
8'
Беренс Ханно наказан за толчок Байер Даниэль
8'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Плохо сыграл Гоувелеув Джеффри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
7'
Нюрнберг контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Аугсбург
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
4'
Нюрнберг контролирует мяч.
3'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
2'
Грегорич Михаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
2'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Ку Джачхоль пострадал.
1'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аугсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Англия: .Чемпионшип
64' 0 Уиган 0 Брентфорд 65' 5 Дерби 1 Ротерхэм 69' 2 Рединг 0 Престон Норт Энд 66' 2 Астон Вилла 0 Блэкберн 66' 1 Лидс 2 Миллуолл 69' 0 КПР 1 Болтон 66' 0 Сток Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 66' 0 Ипсвич 2 Халл Сити 68' 0 Ноттингем Форест 0 Суонси 67' 1 Шеффилд Юнайтед 1 Бристоль Сити Позже 0 Мидлсбро 0 Норвич
Англия: Вторая лига
68' 1 Крю Александра 1 Челтенем 65' 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд 67' 1 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби 68' 0 Йовил Таун 2 Ньюпорт 68' 0 Кембридж Юнайтед 0 Колчестер 66' 1 Форест Грин 1 Милтон Кинс Донс 66' 1 Нортгемптон 1 Порт Вейл 69' 2 Транмер 0 Карлайл 65' 1 Бёри 2 Суиндон Таун 67' 1 Эксетер Сити 3 Мэнсфилд 66' 0 Моркам 0 Кроули Таун 67' 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд 67' 0 FC Halifax Town 0 Мэйденхэд Юнайтед 69' 1 Солихалл 2 Довер 72' 1 Брейнтри 0 Гейтсхед 66' 3 Эббсфлит 1 Рексем 68' 0 Сэлфорд Сити 0 Бромли 67' 1 Барроу 2 Борэм Вуд 65' 3 Истли 1 Хартлпул 67' 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун 65' 1 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл 67' 0 Барнет 0 Лейтон Ориент 66' 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
Англия: Национальная лига. Север
67' 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд 67' 2 Олтринэм 1 Киддерминстер 69' 0 Честер 0 Чорли 70' 0 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед 66' 1 Стокпорт 0 Дарлингтон 66' 1 Телфорд 0 Блит Спартанс 67' 0 Брэдфорд Парк 0 Альфретон 67' 0 Гайзли 1 Йорк Сити 67' 0 Саутпорт 0 Брэкли 66' 3 Бостон Юнайтед 1 Керзон 67' 0 Юнайтед оф Манчестер 3 Нанитон
Англия: Национальная лига. Юг
68' 0 Бат 1 Уокинг 67' 1 Дартфорд 1 Труро 67' 0 Глостер 0 Уэллинг 70' 1 Слоу Таун 1 Сент-Олбанс 71' 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 67' 1 Ист Таррок Юнайтед 0 Чиппенхэм Таун 68' 2 Хемел Хемпстэд 2 Истборн 67' 2 Челмсфорд 0 Оксфорд Сити 64' 0 Далвич Гамлет 2 Биллерикей 65' 0 Хэмптон энд Ричмонд 1 Ханегрфорд Таун 69' 2 Торкуэй 1 Уэлдстон
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа B)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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