  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 41000
Вердер
3:1
Конец матча
Майнц
0'
1:0
3' Гол
Рашица Милот
2:0
36' Гол
Крузе Макс
2:1
52' Гол
Кайсон Робин
3:1
63' Гол
Крузе Макс
78' Желтая карточка
Бутьюс Жан-Поль
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 41000 болельщиков
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Угловой
94'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
93'
Бутьюс Жан-Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Классен Дэви из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
93'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Вердер контролирует мяч.
92'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
91'
Ньякат Мусса из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
91'
Онисиво Карим мяч отрикошетил от ворот
91'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
89'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
88'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
87'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Бель Штефан нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
Угловой
87'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
86'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
86'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Онисиво Карим бьет в створ ворот ударом через себя
Угловой
86'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
86'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Кайсон Робин из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
85'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Удар от ворот произведет Вердер
84'
Кайсон Робин не смог попасть в створ ударом издали
84'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
84'
Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Сарджент Джош
83'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Вердер контролирует мяч.
81'
Тактическая замена. Кунде Пьер уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
81'
Удар от ворот произведет Майнц
81'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает неудачный навес.
80'
Вердер начинает контратаку
80'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Кунде Пьер
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
79'
Назначен штрафной. Пострадал Кунде Пьер, его свалил Эггештайн Максимилиан.
Желтая карточка
78'
Бутьюс Жан-Поль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
78'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц играет слишком грубо. Мёхвальд Кевин оказался на газоне.
77'
Майнц контролирует мяч.
77'
Онисиво Карим из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Латца Данни из команды Майнц делает пас партнеру.
76'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Вердер контролирует мяч.
75'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
74'
Кайсон Робин из команды Майнц играет слишком грубо. Гебреселассие Теодор оказался на газоне.
73'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Онисиво Карим
Фол, нарушение
70'
Рашица Милот наказан за толчок Ньякат Мусса
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Вердер контролирует мяч.
69'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
69'
Мёхвальд Кевин мяч отрикошетил от ворот
69'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
68'
Вердер контролирует мяч.
67'
Вердер контролирует мяч.
67'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
66'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
66'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Брозински Даниэль из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
66'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
63'
Рашица Милот сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Крузе Макс изменил счет на табло!
63'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
63'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
63'
Вердер начинает контратаку
62'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Рашица Милот из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
61'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
61'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
61'
Максим Александру из команды Майнц в офсайде
60'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
60'
Харник Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер делает пас партнеру.
59'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Вердер
58'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
58'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
56'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
56'
Удар от ворот произведет Вердер
56'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает неудачный навес.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Аарон Кариколь из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Мёхвальд Кевин
55'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
54'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
53'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
52'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Кайсон Робин изменил счет на табло!
52'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
52'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
51'
Майнц контролирует мяч.
51'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Вердер
47'
Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
Офсайд
46'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
46'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Максим Александру
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
46'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
46'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
46'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Вердер начинает контратаку
45'
Удар от ворот произведет Майнц
45'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Латца Данни из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Классен Дэви пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Майнц
43'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
42'
Вердер контролирует мяч.
42'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Вердер
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Удар от ворот произведет Майнц
40'
Крузе Макс из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
40'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
40'
Рашица Милот из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
40'
Вердер начинает контратаку
39'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Кайсон Робин из команды Майнц играет слишком грубо. Лангкамп Себастьян оказался на газоне.
38'
Удар от ворот произведет Вердер
38'
Аарон Кариколь не смог попасть в створ ударом издали
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Крузе Макс забивает!
36'
Плохо сыграл Ньякат Мусса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
36'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Вердер контролирует мяч.
35'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Аарон Кариколь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
34'
Вердер контролирует мяч.
34'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Матета Жан-Филипп
33'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
33'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бель Штефан из команды Майнц.
32'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
32'
Вердер начинает контратаку
32'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
31'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Мойсандер Никлас получил травму и заменен. Лангкамп Себастьян выходит на поле.
29'
Харник Мартин из команды Вердер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
28'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
28'
Вердер начинает контратаку
28'
Харник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
27'
Удар от ворот произведет Вердер
27'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
26'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает неудачный навес.
26'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матета Жан-Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
25'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Вердер контролирует мяч.
24'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц пасует в штрафную, но Павленка Иржи выходит и ловит мяч.
24'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
23'
Майнц контролирует мяч.
22'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
Рашица Милот из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
21'
Удар от ворот произведет Вердер
21'
Озтунали Левин не смог попасть в створ ударом издали
21'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
19'
Вердер контролирует мяч.
19'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Майнц
18'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Ньякат Мусса наказан за толчок Харник Мартин
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Вердер контролирует мяч.
14'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
13'
Хороший удар издали нанес Крузе Макс, но отличный сейв сделал Мюллер Флориан. Угловой.
13'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Харник Мартин из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
13'
Бель Штефан из команды Майнц играет слишком грубо. Крузе Макс оказался на газоне.
12'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц подал угловой слева.
11'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Майнц контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Вердер
8'
Как он промахнулся? Матета Жан-Филипп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
6'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Рашица Милот изменил счет на табло!
3'
ШАНС! Рашица Милот вышел один-на-один с голкипером...
3'
Рашица Милот из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
3'
Крузе Макс делает длинную передачу вперед
2'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Брозински Даниэль
1'
Майнц контролирует мяч.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги

Новости спорта

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Кубок лиги (Финал)
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Молдова: Национальный дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация