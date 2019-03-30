Стадион: Везерштадион Зрители: 41000
1:0
3' ГолРашица Милот
2:0
36' ГолКрузе Макс
2:1
52' ГолКайсон Робин
3:1
63' ГолКрузе Макс
78' Желтая карточкаБутьюс Жан-Поль
Новости после матча
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 41000 болельщиков
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
93'
Бутьюс Жан-Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Классен Дэви из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
93'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Вердер контролирует мяч.
92'
91'
Ньякат Мусса из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
91'
Онисиво Карим мяч отрикошетил от ворот
91'
90'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
90'
Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
89'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
88'
87'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Бель Штефан нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
87'
86'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
86'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Онисиво Карим бьет в створ ворот ударом через себя
86'
86'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Кайсон Робин из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
85'
85'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Удар от ворот произведет Вердер
84'
Кайсон Робин не смог попасть в створ ударом издали
84'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
84'
Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Сарджент Джош
83'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Вердер контролирует мяч.
81'
Тактическая замена. Кунде Пьер уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
81'
Удар от ворот произведет Майнц
81'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает неудачный навес.
80'
Вердер начинает контратаку
80'
80'
80'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Кунде Пьер
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Назначен штрафной. Пострадал Кунде Пьер, его свалил Эггештайн Максимилиан.
78'
Бутьюс Жан-Поль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
78'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц играет слишком грубо. Мёхвальд Кевин оказался на газоне.
77'
Майнц контролирует мяч.
77'
Онисиво Карим из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Латца Данни из команды Майнц делает пас партнеру.
76'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Вердер контролирует мяч.
75'
Вердер контролирует мяч.
74'
Кайсон Робин из команды Майнц играет слишком грубо. Гебреселассие Теодор оказался на газоне.
73'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Онисиво Карим
70'
Рашица Милот наказан за толчок Ньякат Мусса
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Вердер контролирует мяч.
69'
69'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
69'
Мёхвальд Кевин мяч отрикошетил от ворот
69'
69'
68'
Вердер контролирует мяч.
67'
Вердер контролирует мяч.
67'
66'
66'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Брозински Даниэль из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
66'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
65'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
63'
Рашица Милот сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Крузе Макс изменил счет на табло!
63'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
63'
63'
Вердер начинает контратаку
62'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
61'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
61'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Максим Александру из команды Майнц в офсайде
60'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
60'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
60'
Харник Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
59'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер делает пас партнеру.
59'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Вердер
58'
58'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
57'
56'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
56'
Удар от ворот произведет Вердер
56'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает неудачный навес.
55'
Судья сигнализирует, что Аарон Кариколь из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Мёхвальд Кевин
55'
54'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
54'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
53'
52'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Кайсон Робин изменил счет на табло!
52'
52'
51'
Майнц контролирует мяч.
51'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Аарон Кариколь наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
49'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Вердер
47'
Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
47'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
46'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
46'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Максим Александру
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
46'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
46'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Вердер начинает контратаку
45'
Удар от ворот произведет Майнц
45'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Латца Данни из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Классен Дэви пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Майнц
43'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
42'
Вердер контролирует мяч.
42'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Вердер
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Удар от ворот произведет Майнц
40'
Крузе Макс из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
40'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
40'
40'
Вердер начинает контратаку
39'
Вердер контролирует мяч.
39'
Кайсон Робин из команды Майнц играет слишком грубо. Лангкамп Себастьян оказался на газоне.
38'
Удар от ворот произведет Вердер
38'
Аарон Кариколь не смог попасть в створ ударом издали
36'
Г О О О О Л - Крузе Макс забивает!
36'
Плохо сыграл Ньякат Мусса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
36'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Вердер контролирует мяч.
35'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Аарон Кариколь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Вердер контролирует мяч.
34'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Матета Жан-Филипп
33'
33'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бель Штефан из команды Майнц.
32'
32'
32'
Вердер начинает контратаку
32'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Мойсандер Никлас получил травму и заменен. Лангкамп Себастьян выходит на поле.
29'
Харник Мартин из команды Вердер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
28'
28'
Вердер начинает контратаку
28'
Харник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
27'
Удар от ворот произведет Вердер
27'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
26'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает неудачный навес.
26'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матета Жан-Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
25'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Вердер контролирует мяч.
24'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц пасует в штрафную, но Павленка Иржи выходит и ловит мяч.
24'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Майнц контролирует мяч.
22'
22'
22'
21'
Удар от ворот произведет Вердер
21'
Озтунали Левин не смог попасть в створ ударом издали
21'
20'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
19'
Вердер контролирует мяч.
19'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Матета Жан-Филипп
18'
Удар от ворот произведет Майнц
18'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Эггештайн Максимилиан наказан за толчок Бутьюс Жан-Поль
17'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
16'
16'
Ньякат Мусса наказан за толчок Харник Мартин
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Вердер контролирует мяч.
14'
14'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
13'
Хороший удар издали нанес Крузе Макс, но отличный сейв сделал Мюллер Флориан. Угловой.
13'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Харник Мартин из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Бель Штефан из команды Майнц играет слишком грубо. Крузе Макс оказался на газоне.
12'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц подал угловой слева.
11'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Кайсон Робин
10'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Майнц контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Вердер
8'
Как он промахнулся? Матета Жан-Филипп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
6'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Рашица Милот изменил счет на табло!
3'
ШАНС! Рашица Милот вышел один-на-один с голкипером...
3'
3'
Крузе Макс делает длинную передачу вперед
2'
Вердер контролирует мяч.
2'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Брозински Даниэль
1'
Майнц контролирует мяч.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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