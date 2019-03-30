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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 52500
Фортуна
3:1
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
6' Гол
Хеннингс Роувен
2:0
12' Гол
Штёгер Кевин
3:0
16' Гол
Хеннингс Роувен
26' Желтая карточка
Зуттнер Маркус
39' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
58' Желтая карточка
Плеа Алассан
79' Желтая карточка
Стробл Тобиас
3:1
83' Гол
Закария Денис
90' Желтая карточка
Хофманн Йонас
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
95'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
94'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
94'
Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Вендт Оскар из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
94'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
Угловой
93'
Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
92'
Хофманн Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
92'
Хоффманн Андре из команды Фортуна Дюссельдорф опасно и грубо сыграл. Плеа Алассан пострадал.
92'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
90'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
89'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
89'
ШАНС! Закария Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
88'
ШАНС! Раман Бенито нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф идет с мячом вперед на обострение...
88'
Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку
88'
Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
Офсайд
87'
Хофманн Йонас из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Эльведи Нико из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
86'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
86'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
85'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
84'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Закария Денис забивает!
82'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает передачу одноклубнику.
Угловой
82'
Стробл Тобиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах подал угловой справа.
82'
Раффаэл де Араужо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
Отличные скиллы показывает Раффаэл де Араужо, обводя своих соперников
82'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
81'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 52500 болельщиков
80'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Желтая карточка
79'
Стробл Тобиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Стробл Тобиас грубо играет против соперника. Пострадал Финк Оливер
79'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Хофманн Йонас наказан за толчок Финк Оливер
77'
Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф идет с мячом вперед на обострение...
76'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
75'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
74'
Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах пасует в штрафную, но Рензинг Михаэль выходит и ловит мяч.
73'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
72'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Хеннингс Роувен уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
69'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
Фол, нарушение
69'
Херрман Патрик наказан за толчок Гисельман Нико
68'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Джонсон Фабиан
67'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
66'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Хофманн Йонас из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Финк Оливер
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
64'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
62'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
61'
Зуттнер Маркус нанес удар головой, но Зоммер Янн спокойно отбил мяч.
60'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Бодзек Адам получил травму и заменен. Бормут Робин выходит на поле.
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
58'
Плеа Алассан получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
58'
Бодзек Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
58'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах толкнул локтем оппонента. Это Бодзек Адам заработал фол
57'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
56'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
54'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
53'
ШАНС! Херрман Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Штиндль Ларс из команды Боруссия Мёнхенгладбах сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Айхан Кан получил травму и заменен. Хоффманн Андре выходит на поле.
51'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
51'
Айхан Кан возвращается на поле.
50'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Травма, повреждение
49'
Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Джонсон Фабиан из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
48'
Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
47'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Нойхаус Флориан уходит с поля и его заменяет Закария Денис
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
47'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
46'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Эльведи Нико из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Хеннингс Роувен
44'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
44'
Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Штиндль Ларс пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
43'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
42'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
42'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
41'
Азар Торган получил травму и заменен. Херрман Патрик выходит на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Желтая карточка
39'
Нойхаус Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Нойхаус Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Штёгер Кевин
39'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
38'
Финк Оливер пробует нанести удар издали, но Зоммер Янн держит все под контролем
38'
Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
37'
ШАНС! Раман Бенито нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
36'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
35'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
35'
Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
34'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Гинтер Маттиас
33'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
33'
Зуттнер Маркус возвращается на поле.
33'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
32'
Гисельман Нико из команды Фортуна Дюссельдорф делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
31'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Зуттнер Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Зуттнер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Айхан Кан из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
29'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах направляет мяч в штрафную площадку, но Рензинг Михаэль выбегает и ловит мяч
29'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
28'
Каминьски Марцин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
28'
Вендт Оскар наказан за толчок Зуттнер Маркус
27'
Вендт Оскар бьет со штрафного в створ, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
Желтая карточка
26'
Зуттнер Маркус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф играет слишком грубо. Плеа Алассан оказался на газоне.
25'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
24'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
23'
ШАНС! Финк Оливер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
21'
Штиндль Ларс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
21'
Гисельман Нико возвращается на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Гисельман Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
18'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
17'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Раман Бенито сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен изменил счет на табло!
16'
Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
14'
Финк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Вендт Оскар из команды Боруссия Мёнхенгладбах подал угловой слева.
13'
Рензинг Михаэль отбил мяч на угловой после удара Нойхаус Флориан из штрафной площади.
12'
Раман Бенито сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Штёгер Кевин изменил счет на табло!
12'
Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф делает навес прямо в штрафную.
11'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
10'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Азар Торган
8'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен забивает!
5'
ШАНС! Хеннингс Роувен вышел один-на-один с голкипером...
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
4'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
3'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
2'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
1'
Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Боруссия Мёнхенгладбах начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Молдова: Национальный дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

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