Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 52500
3:1
Конец матча
1:0
6' ГолХеннингс Роувен
2:0
12' ГолШтёгер Кевин
3:0
16' ГолХеннингс Роувен
26' Желтая карточкаЗуттнер Маркус
39' Желтая карточкаНойхаус Флориан
58' Желтая карточкаПлеа Алассан
79' Желтая карточкаСтробл Тобиас
3:1
83' ГолЗакария Денис
90' Желтая карточкаХофманн Йонас
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
95'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
94'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
94'
Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Вендт Оскар из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
94'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
93'
Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф разыграл угловой с правого угла.
92'
Хофманн Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
92'
Хоффманн Андре из команды Фортуна Дюссельдорф опасно и грубо сыграл. Плеа Алассан пострадал.
92'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
90'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
89'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
89'
ШАНС! Закария Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
88'
ШАНС! Раман Бенито нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф идет с мячом вперед на обострение...
88'
Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку
88'
Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
87'
Хофманн Йонас из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
87'
Судья сигнализирует, что Эльведи Нико из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
86'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
86'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
85'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
84'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Г О О О О Л - Закария Денис забивает!
82'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает передачу одноклубнику.
82'
Стробл Тобиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах подал угловой справа.
82'
Раффаэл де Араужо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
Отличные скиллы показывает Раффаэл де Араужо, обводя своих соперников
82'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
81'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 52500 болельщиков
80'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
79'
Стробл Тобиас получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Стробл Тобиас грубо играет против соперника. Пострадал Финк Оливер
79'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Хофманн Йонас наказан за толчок Финк Оливер
77'
Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф идет с мячом вперед на обострение...
76'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
75'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
74'
Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах пасует в штрафную, но Рензинг Михаэль выходит и ловит мяч.
73'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
72'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Хеннингс Роувен уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
71'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
69'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
69'
Херрман Патрик наказан за толчок Гисельман Нико
68'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
68'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Джонсон Фабиан
67'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
67'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
66'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Судья сигнализирует, что Хофманн Йонас из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Финк Оливер
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
64'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
62'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
61'
Зуттнер Маркус нанес удар головой, но Зоммер Янн спокойно отбил мяч.
60'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Бодзек Адам получил травму и заменен. Бормут Робин выходит на поле.
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
58'
Плеа Алассан получил желтую карточку от судьи
58'
Бодзек Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах толкнул локтем оппонента. Это Бодзек Адам заработал фол
57'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Судья сигнализирует, что Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
56'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
54'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
53'
ШАНС! Херрман Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Штиндль Ларс из команды Боруссия Мёнхенгладбах сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Айхан Кан получил травму и заменен. Хоффманн Андре выходит на поле.
51'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Айхан Кан возвращается на поле.
50'
Матч возобновлен
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
49'
Судья сигнализирует, что Джонсон Фабиан из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
48'
Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
47'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
47'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
47'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Закария Денис из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Нойхаус Флориан уходит с поля и его заменяет Закария Денис
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
47'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
46'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
45'
Судья сигнализирует, что Эльведи Нико из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Хеннингс Роувен
44'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
44'
Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Штиндль Ларс пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
43'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
42'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
42'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
41'
Азар Торган получил травму и заменен. Херрман Патрик выходит на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
Нойхаус Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Безумный фол. Нойхаус Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Штёгер Кевин
39'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
38'
Финк Оливер пробует нанести удар издали, но Зоммер Янн держит все под контролем
38'
Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
37'
ШАНС! Раман Бенито нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
36'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
35'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
35'
Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
34'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Гинтер Маттиас
33'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Зуттнер Маркус возвращается на поле.
33'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
32'
Гисельман Нико из команды Фортуна Дюссельдорф делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
31'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
31'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Зуттнер Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Зуттнер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
Судья сигнализирует, что Айхан Кан из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
29'
Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах направляет мяч в штрафную площадку, но Рензинг Михаэль выбегает и ловит мяч
29'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
28'
Каминьски Марцин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
28'
Вендт Оскар наказан за толчок Зуттнер Маркус
27'
Вендт Оскар бьет со штрафного в створ, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
26'
Зуттнер Маркус получил желтую карточку от судьи
26'
Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф играет слишком грубо. Плеа Алассан оказался на газоне.
25'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
24'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
23'
ШАНС! Финк Оливер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
21'
Штиндль Ларс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Гисельман Нико возвращается на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Гисельман Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
17'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Раман Бенито сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен изменил счет на табло!
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
15'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
14'
Финк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Вендт Оскар из команды Боруссия Мёнхенгладбах подал угловой слева.
13'
Рензинг Михаэль отбил мяч на угловой после удара Нойхаус Флориан из штрафной площади.
12'
Раман Бенито сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Штёгер Кевин изменил счет на табло!
12'
Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф делает навес прямо в штрафную.
11'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
10'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Азар Торган
8'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
6'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен забивает!
5'
ШАНС! Хеннингс Роувен вышел один-на-один с голкипером...
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
4'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
3'
Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
2'
Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
1'
Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Боруссия Мёнхенгладбах начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Англия: .Чемпионшип
64' 0 Уиган 0 Брентфорд 65' 5 Дерби 1 Ротерхэм 69' 2 Рединг 0 Престон Норт Энд 66' 2 Астон Вилла 0 Блэкберн 66' 1 Лидс 2 Миллуолл 69' 0 КПР 1 Болтон 66' 0 Сток Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 66' 0 Ипсвич 2 Халл Сити 68' 0 Ноттингем Форест 0 Суонси 67' 1 Шеффилд Юнайтед 1 Бристоль Сити Позже 0 Мидлсбро 0 Норвич
Англия: Вторая лига
68' 1 Крю Александра 1 Челтенем 65' 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд 67' 1 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби 68' 0 Йовил Таун 2 Ньюпорт 68' 0 Кембридж Юнайтед 0 Колчестер 66' 1 Форест Грин 1 Милтон Кинс Донс 66' 1 Нортгемптон 1 Порт Вейл 69' 2 Транмер 0 Карлайл 65' 1 Бёри 2 Суиндон Таун 67' 1 Эксетер Сити 3 Мэнсфилд 66' 0 Моркам 0 Кроули Таун 67' 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд 67' 0 FC Halifax Town 0 Мэйденхэд Юнайтед 69' 1 Солихалл 2 Довер 72' 1 Брейнтри 0 Гейтсхед 66' 3 Эббсфлит 1 Рексем 68' 0 Сэлфорд Сити 0 Бромли 67' 1 Барроу 2 Борэм Вуд 65' 3 Истли 1 Хартлпул 67' 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун 65' 1 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл 67' 0 Барнет 0 Лейтон Ориент 66' 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
Англия: Национальная лига. Север
67' 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд 67' 2 Олтринэм 1 Киддерминстер 69' 0 Честер 0 Чорли 70' 0 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед 66' 1 Стокпорт 0 Дарлингтон 66' 1 Телфорд 0 Блит Спартанс 67' 0 Брэдфорд Парк 0 Альфретон 67' 0 Гайзли 1 Йорк Сити 67' 0 Саутпорт 0 Брэкли 66' 3 Бостон Юнайтед 1 Керзон 67' 0 Юнайтед оф Манчестер 3 Нанитон
Англия: Национальная лига. Юг
68' 0 Бат 1 Уокинг 67' 1 Дартфорд 1 Труро 67' 0 Глостер 0 Уэллинг 70' 1 Слоу Таун 1 Сент-Олбанс 71' 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 67' 1 Ист Таррок Юнайтед 0 Чиппенхэм Таун 68' 2 Хемел Хемпстэд 2 Истборн 67' 2 Челмсфорд 0 Оксфорд Сити 64' 0 Далвич Гамлет 2 Биллерикей 65' 0 Хэмптон энд Ричмонд 1 Ханегрфорд Таун 69' 2 Торкуэй 1 Уэлдстон
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа B)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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